BEKREFTER KJÆRESTE: Ina Svenningdal bekreftet lørdag at hun er i et forhold. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Skam»-Ina til P3: – Jeg har fått kjæreste

Ina Svenningdal – kjent fra «Skam» har fått kjæreste.

Det bekreftet hun overfor p3.no på rød løper under P3 Gull lørdag.

– Jeg har fått kjæreste, fortalte Svenningdal til nettstedet.

Den utvalgte heter ifølge p3.no Ole Dennis Heggeli, men han var ikke til stede på prisutdelingen lørdag. Rett og slett fordi det ifølge Svenningdal var begrenset med plasser.

– Ole er veldig glad i fotball. Det siste han gjorde før jeg dro hit var å spille FIFA, fortalte Svenningdal til p3.no.

Svenningdal er kjent for sin rolle som Chris i NRK-serien «Skam». Hun er også godt kjent for barn og voksne i hele landet for å ha vært med i barne-tv-programmene «Linus i Svingen» og «Jul i Svingen».

I et intervju med Se og Hør i juli 2018 fortalte Ina Svenningdal at hun var på Tinder.

– Men jeg takler det ikke. Det er skikkelig kleint. Spesielt når gutter gang på gang spør om det var gøy å være med i «Skam». Jeg vet liksom ikke hva jeg skal svare, fortalte hun til ukebladet.

Samtidig la hun ikke skjul på at «det er klart at jeg har lyst på kjæreste».

Publisert: 01.12.19 kl. 19:25

