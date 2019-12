SUPERPOLITI: Regina King som Angela Abar i «Watchmen». Foto: Mark Hill/HBO

De beste TV-seriene i 2019

SOME-SUPERHELTER: Antony Stass som Homelander og Dominique McElligott som Queen Maeve i «The Boys». Foto: Jan Thijs / Ep / Amazon Prime Video

Syndige superhelter og nitriste tenåringer er med på å toppe årets TV-titting. VG har samlet de beste internasjonale og norske seriene så langt i år.

Etter «same procedure as every year» har VG samlet årets mest strålende TV-serier. Listen er satt sammen av TV-journalist Ingvill Dybfest Dahl basert på VGs anmeldelser og innspill fra anmelderne Morten Ståle Nilsen, Tor Martin Bøe og Ida Madsen Hestman.

Uansett om du er enig eller uenig i vårt utvalg, håper vi du vil legge igjen tips om dine favorittserier i 2019 i kommentarfeltet nederst!

MASKERT POLITI: Regina King som Sister Night og Andrew Howard som Red Scare i «Watchmen». Foto: Mark Hill / HBO

1. «Watchmen», HBO Nordic

Superheltserie i 9 deler

Vår anmelder trillet en sjelden sekser på terningen for denne nyskapningen med blant andre Regina King, Don Johnson og Jeremy Irons på rollelisten og Trent Reznor og Atticus Ross på musikksiden.

«Et dystopisk mesterverk framført med urverkets perfeksjon. Serien er ikke nødvendigvis for de mange, men belønningen for å holde seg i dette lekre, eksepsjonelt gjennomførte og helhetlige verket er mangfoldig. «Watchmen» er en videreføring, en remiks av originalmaterialet, som står mer klokkestøtt på egne, smarte ben. Man må bare gi den nok tid. Tikk. Takk. Tikk. Takk.»

Watchmen 2019 . Tilgjengelig på: HBO Nordic

GLITRENDE: Zendaya som Rue i «Euphoria». Foto: HBO

2. «Euphoria», HBO Nordic

Dramaserie i 8 episoder

«Euphoria» ble dessverre ikke anmeldt i VG, men serien ble sommerens store snakkis - med god grunn. Den er både mørk og magisk, rå og forførende, naken og i full glittermodus på samme tid.

Produsert av Drake og med Zendaya i hovedrollen, handler «Euphoria» om videregående-jenta Rue som er dopavhengig uten noen som helst plan om å bli rusfri. Hun blir venn med transjenta Jules som har sine egne utfordringer. Serien inneholder både nakenhet og rå scener med vold og narkotika, og problematiserer uten å bli moraliserende.

Euphoria 8.4 IMDb, 2019, Drama, 54 min . Tilgjengelig på: HBO Nordic

SUPERSELFIE: Antony Stass som Homelander med fans i «The Boys». Foto: Jan Thijs / Ep/ Amazon Prime

3. «The Boys», Amazon Prime

Satirisk superheltserie i 8 deler

Nok en serie VG ikke fikk anmeldt da den kom. Men Amazons «The Boys» er en av de friskeste nye vriene på superheltserier vi har sett de siste årene. Her får vi se hvor galt det kan gå når superhelter også skal være influencere og pleie sitt image i sosiale medier. Serien er morsom, men samtidig virkelig mørk. Det er deilig blodig alvor i alt tullet.

The Boys 2019 . Tilgjengelig på: Prime Video

GRAVER: Merritt Wever og Toni Collette som etterforskerne Karen Duvall og Grace Rasmussen i «Unbelievable». Foto: Beth Dubber/Netflix

4. «Unbelievable», Netflix

Krim/dramaserie i 8 episoder

Denne serien gjør det vondt å se på. Den tar utgangspunkt i den Pulitzer-vinnende artikkelen «An Unbelievable Story of Rape», og forteller historien om Marie Adler, spilt av Kaitlyn Dever. Etter et liv i fosterhjem blir hun en natt truet med kniv, bundet og voldtatt på sitt eget rom. Når politiet begynner å etterforske hendelsen, blir det raskt sådd tvil om Maries historie. Hun ender med å trekke forklaringen sin. Først flere år senere, da to kvinnelige etterforskere tilfeldigvis jakter på en serieovergriper, graves det fram viktige bevis i Adlers sak.

«Unbelieveable» byr på svært dyktig skuespill fra både hovedrolle Dever og Merritt Wever og Toni Collette, og treffer en svært aktuell nerve.

MEDIESJEF: Russell Crowe som Roger Ailes i «The Loundest Voice». Foto: SHOWTIME/HBO

5. «The Loudest Voice», HBO Nordic

Biografisk dramaserie i 7 episoder

Russell Crowe legemliggjør Roger Ailes, medietoppen som grunnla Fox News, i denne serien. Han fyller også selve serien med en tung tilstedeværelse, og ikke bare på grunn av størrelsen. «The Loudest Voice» er ganske tradisjonell historiefortelling, men med et hyperaktuelt tema som gjør serien interessant for alle som vil skjønne litt mer om dagens USA.

The Loudest Voice 2019, Drama . Tilgjengelig på: HBO Nordic

SJEFEN SJØL: Patriarken, Logan Roy (Brian Cox), i «Succession» sesong 2. Foto: Peter Kramer / HBO

6. «Succession» sesong 2, HBO Nordic

Dramaserie på 10 episoder

Mens sesong 1 av familiesagaen med Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong og Sarah Snook var kostelig, satte sesong 2 virkelig fart på intrigene og loddet nye dybder i Roy-familiens mørke. «Succession» er nåtidens rikingversjon av «Game of Thrones», der en dolk i ryggen er daglig kost når man skal finne ut av hvem som skal styre imperiet inn i framtiden.

Succession 2018 . Tilgjengelig på: HBO Nordic

LYSE SIDER: Aziraphale (Michael Sheen) og Crowley (David Tennant) i «Good Omens». Foto: BBC/Amazon Prime

7. «Good Omens», Amazon Prime

Fantasy/komiserie på 6 episoder

Serie med Michael Sheen, David Tennant og Jon Hamm basert på bok-samarbeidet mellom Neil Gaiman og Terry Pratchett fra 1990. Det er verdens undergang som står på spill, og Himmelens og helvetes representanter på jorden, engelen Aziraphale og demonen Crowley, blir noe motvillige en del av prosessen. VGs dom var «genialt lettbent tøysing med tro, livet, døden, kjærligheten - og Queen.»

Good Omens 8.2 IMDb, 2019, Action, Eventyr, Komedie, 51 min . Tilgjengelig på: Prime Video

8. «The Mandalorian», Disney Plus

Action/eventyr/sci-fi-serie på 8 episoder

Dessverre en serie som er vanskelig tilgjengelig. Så langt sees «The Mandelorian» kun i USA og Canada med mindre man bruker digitale snarveier. VGs anmeldere som har sett den, kaller den «magisk»:

«Star Wars» uten Skywalker, Jon Favreau uten «Iron Man» ... og Werner Herzog. Ja. den Werner Herzog. «Mandalorian» framstår som en japansk tilnærming til western, plassert i en galakse langt, langt borte. Der dialogene er få, og handlingen beveger seg sømløst og små-eksentrisk fra komisk spennende til direkte rørende. Samt årets utvilsomt mest sjokkerende sterke spoiler/cliffhanger.

HORE OG MADONNA: Roisin Conaty som Roxy og Ricky Gervais som Tony i «After Life». Foto: Natalie Seery/Netflix

9. «After Life», Netflix

Dramakomedie i 6 deler

Ricky Gervais spiller lokalavis-journalisten Tony som gir faen i livet etter at kona dør. Historien om hvordan han orienterer seg gjennom lokalsamfunnet i tidvis katatonisk sorg er både rørende og morsom og ganske så sarkastisk.

After Life 8.4 IMDb, 2019, 27 min . Tilgjengelig på: Netflix

I RETTEN: Joshua Jackson som Mickey Joseph, Caleel Harris som Antron McCray og Blair Underwood som Bobby Burns i «When They See Us». Foto: Atsushi Nishijima/Netflix /

10. «When They See Us», Netflix

Biografisk miniserie i 4 deler

Også en av årets serier som har enorm slagkraft i sin forankring i virkeligheten. Ava DuVernay har regissert denne versjonen basert på historien om «The Central Park Five» - der fem tenåringer fra Harlem ble uskyldig dømt for den brutale voldtekten av en 28-årig hvit jogger i Central Park i 1989.

When They See Us 9.0 IMDb, 2019, Drama, Krim, 64 min . Tilgjengelig på: Netflix

Norske:

1. «Exit», NRK

Dramaserie i 8 episoder

Vår anmelder introduserte «Exit» som «Garantert den mørkeste investeringen denne høsten kan by på» og diskusjonene som fulgte om finansserien kan tyde på at mange seere var enige. «En rå og frastøtende guttefortelling hvor overflod og ekstrem misogyni er forventet og hyllet» sikret NRK deres mest strømmede serie noensinne.

Exit Drama, Norge . Tilgjengelig på: NRK TV Kommende sendinger: NRK3 , lørdag 28. desember, kl. 00:12 - S1 E1

NRK3 , lørdag 28. desember, kl. 00:12 - S1 E2

2. «Heimebane» sesong 2, NRK

Drama/fotballserie i 8 deler

Oppfølgeren til fjorårets store seriesuksess holdt seg på et høyt nivå når sagen om Helena Mikkelsens trenerjobb i toppen fortsetter. Varg ILs sjel står på spill og homofili i fotballen blir tema. Vår anmelder understreket at ««Heimebane» er fremdeles norsk TV-drama av sjeldent godt, og helt ualminnelig velspilt, kaliber.»

Heimebane 8.0 IMDb, Drama, Norge . Tilgjengelig på: NRK TV

OPPFINNER: Vidar Magnussen og Charlie Hutton i «Magnus». Foto: VIAFILM/NRK

3. «Magnus», NRK

Krim/komiserie i 6 episoder

VGs anmelder trillet terninkast 6 og mente at Vidar Magnussen redefinerer grensene for «ellevill», og nærmest gjenoppfinner hva norsk humor kan være i denne dramakomedien. Det er vel grunn nok.

Magnus Komedie, Krim, Norge . Tilgjengelig på: NRK TV

4. «Beforeigners», HBO Nordic

Drama/sci-fiserie i seks episoder

Den første norske originalserien på HBO ble et fenomen, mye på grunn av sine morsomme grep i sammenføyningen av flere tidsepoker i en moderne, politisk korrekt tid.

«Velrettede nikk til fremmedfrykt («Norge for nåtidsfolk») og personlige identitetskriser («født i feil årtusen») er akkurat passe overdrevet pakket inn. (...) Det bobler av gode innfall og nyord, tross en stillegående førsteepisode.» skriver VGs anmelder.

Beforeigners 2019 . Tilgjengelig på: HBO Nordic

VENNEGJENG: Kamalpreet Kaur, Tamanna Agnihotri og Pernille Persen i «Skitten snø». Foto: Julianne Leikanger / Miso Film / NRK

5. «Skitten snø», NRK

Thrillerserie i 8 episoder

Serien basert på Mahmona Khans suksessroman ved samme navn handler om fire jenter fra ulik bakgrunn som samler seg for å hevne et overgrep. Tarjei Sandvik Moe er med som en ytterst slesk type, mens Kamalpreet Kaur utmerker seg i debutrollen som Sumera.

VGs anmelder konkluderte at: «Skitten snø» en bedre, mer interessant serie enn mang en krim myntet på et mer voksent publikum.»

Skitten snø Thriller, Norge .

Hederlig omtale:

PINLIG: Asa Butterfield og Gillian Anderson som sønn og mor Otis og Jean Milburn i «Sex Education». Foto: Sam Taylor/Netflix /

11. «Sex Education», Netflix

Komidrama på 8 episoder

Otis (Asa Butterfield) er en tenåring med en mor (Gillian Anderson) som er sexterapeut. Det er selvfølgelig pinlig, men også en mulig inntektskilde for Otis, som etter hvert starter sitt eget terapitilbud. VGs anmelder kalte serien «pro-sex pop-pedagogikk med hjartet på rette staden, med et rettskaffent mål for øye: Sunnere og mer sex, mindre skam» og «så progressiv og liberal i sitt syn på sex som en kilde til kåthet og glede at den får Cupido til å fremstå som Vakttårnet.»

Sex Education 8.3 IMDb, 2019, Komedie, Drama, 52 min . Tilgjengelig på: Netflix, Prime Video

SUKSESS: Phoebe Waller-Bridge i «Fleabag». Foto: Amazon Studios

12. «Fleabag» sesong 2, Amazon Prime

Komidramaserie på 6 episoder

«Fleabag» begynte som ombygget standup og passe drøyt grensesprengende om singellivets prøvelser, både innenfor og utenfor den utvidede kjernefamilien. Men Phoebe Waller-Bridge kan så mye mer enn å bryte den fjerde veggen og onanere til Barrack Obama-taler. I løpet av sesong 2 fant serien formen som en hjertevarm og morsom beskrivelse av livets umulige forhold, uten å snuble i en eneste klisjé. Dessuten har sluttminuttene den mest presise bruken av Alabama Shakes som tenkes kan.

Fleabag 8.7 IMDb, 2016, Komedie, Drama . Tilgjengelig på: Prime Video

LETER: Hele verdens fremtid står på spill i «Dark». Foto: NETFLIX

13. «Dark» sesong 2, Netflix

Krim/mysterieserie på 8 episoder

Det er lett å tenke på «Dark» som en tysk «Stranger Things», men serien står også støtt på egne bein. Den følger forsvinningene til flere unge gutter i en liten tysk by. Historien hopper i tid, og etter hvert skjønner vi at det er mer «enn øyet kan se» ved denne eventyrlige fortellingen om vennskap, hemmeligheter, kjernekraftverk og parallelle virkeligheter. Det er som tittelen antyder, mørkt.

Dark 8.7 IMDb, Drama, Krim, Tyskland . Tilgjengelig på: Netflix

FOLKEVALGT: Emma Thompson spiller kontroversiell politiker i «Years and Years». Foto: HBO

14. «Years and Years» HBO Nordic

Drama/sci-fi-serie i 6 episoder

En serie i samme dysterfuturistiske spor som «Black Mirror»: Vi følger en britisk storfamilie som i en oppdiktet framtid får en Trump-lignende statsminister (spilt av Emma Thompson) og må forholde seg til både politikk, teknologi og flyktningkrise.

Years and Years 2019, Drama, 58 min . Tilgjengelig på: HBO Nordic

ISEVENTYR: Dafne Keen som Lyra Belacqua, her med den tidligere Svalbard-bjørnen Iorek Byrnison i «His Dark Materials». Foto: HBO

15. «His Dark Materials», HBO Nordic

Drama/eventyrserie i 8 episoder

HBO og BBC har samarbeidet om denne serien fra samme råmaterialet som den ikke så vellykkede filmen «Det gylne kompasset» fra 2007. Vi følger Lyra (Dafne Keen) som må legge ut på en magisk reise på tvers av parallelle universer for å finne sin kidnappede bestevenn. James McAvoy, Lin-Manuel Miranda og Ruth Wilson er blant stjernenavnene som krydrer dette gjennomførte eventyret.

His Dark Materials 2019 . Tilgjengelig på: HBO Nordic

OBS: Det kan legges til at ingen av oss har fått sett «Killing Eve» sesong 2, og at det hersker uenighet om «Russian Doll», «Too Old to Die Young», «Chernobyl» og «Mindhunter» sesong 2. Vi har heller ikke rukket å se «The Marvelous Mrs. Maisel» sesong 3.

