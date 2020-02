FORNØYD: Frida Ånnevik beskriver seg som introvert, men forklarer at det ble mye adrenalin og spenning under «Hver gang vi møtes». Foto: Espen Solli, TV 2

Frida Ånnevik: – Har lært meg å gi mer faen

Frida Ånnevik (35) har opplevd mange mørke perioder, men selvtilliten øker i takt med mestringsfølelsen.

Nå nettopp

Normalt foretrekker Frida Ånnevik å uttrykke seg gjennom låtene sine. Det aller mest private av det private holder hun uansett for seg selv.

Viseartisten har likevel gjennom «Hver gang vi møtes» gitt TV-seerne et nært innblikk i livets opp- og nedturer, blant annet stemmeproblemene hun lenge fryktet skulle sette stopper for karrieredrømmen. Hun har også snakket om legningen, om ikke helt å finne sin plass, frykten for ikke å være god nok – og om sykdomsutfordringer.

Ånnevik fortalte i sitt program for to uker siden at hun i 2015 fikk en «lunefull», revmatisk sykdom som hun må leve med resten av livet.

– Kroppen går på en måte til angrep på seg selv. Det er ikke et spørsmål om å ha vondt, men hvordan man takler å ha vondt. Kroppen går på en måte til angrep på seg selv, forklaret 35-åringen.

På spørsmål fra VG om hvorfor hun ikke sier hvilken diagnose hun har, svarer Ånnevik:

– Ganske mange har autoimmune sykdommer, og jeg sa det akkurat sånn som en hilsen til alle i den gjengen. De skjønner. De andre, som er friske, trenger ikke å vite mer.

Hun legger galgenhumoristisk til:

– Men jeg kan si at det er en festlig hverdagssyssel å leve med dette. Sykdommen krever litt asketisk livsførsel, strenge rutiner og nøyaktigheter. Og det er jo enkelt i denne uforutsigbare bransjen jeg er en del av

Ny forskning: Nytt håp for behandling av autoimmune sykdommer

Ånnevik opplyser at hun må ha sytematiske trenings- og matvaner. I tillegg er det veldig viktig å få nok hvile.

– Jeg må lytte til kroppen. Sykdommen lærer meg å gi mer faen og ta mer hensyn til meg selv.

LÅT-TOLKNING: – Vi prøver å røske i noen følelser hos folk, sier Frida Ånnevik. Foto: TV 2

les også Hanne Sørvaag (40): – Tenker mye på alderen

Hele livet har Ånnevik slitt med stemmeproblemer, og hun har fått hjelp av logoped. I de tyngste periodene tenkte Hamar-kvinnen at det kanskje ikke var synging hun skulle holde på med.

– Man må jo mestre stemmen, og det er vanskelig å slutte med noe man liker så godt. Noen ganger skjærer det seg også for en som meg, som egentlig kan dette – og som er utdannet sanger og sanglærer. Selv om det har vært møkk i perioder, kjenner jeg på sterk mestringsfølelse ved at jeg har kommet meg gjennom det og fikset det. Det gir selvtillit, forklarer Ånnevik, som denne uken la ut på omfattende turné.

Tuva Syvertsen (36) tok kraftsalver i bruk da hun i sitt program snakket om det å være lesbisk og møt ulike holdninger. Syvertsen er den av årets deltagere som har yppet mest til diskusjon rundt bordet.

– Jeg er nok en mer diplomatisk type enn Syvertsen, ler Ånnevik.

Hun presiserer imidlertid at hun selv også er en person med sterke meninger.

– Det er noe med det å stå for ting og snakke om det. At det ikke er helt friksjonsløst. At Tuva «gutser» og tar initiativ til det, er jævlig kjærkomment – unnskyld språket. Tuva røsker i ting på en ny måte. Jeg ser så opp til den dama.

ALLE: Bak f.v.; Tuva Syvertsen, Aslag Haugen, Chris Holsten og Frida Ånnevik. Foran f.v.: Linnea Dale, Odd Nordstoga, Linnea Dale og Morgan Sulele. Foto: Gisle Oddstad, VG

les også Fridas dag: VG anmeldte «Hver gang vi møtes» – låt for låt

Ånnevik forklarte i et avisintervju i 2017 at låten «Ved sida av deg» ble skrevet med en kjæreste i tankene. Men kjærlighetslivet er ikke tema hverken på TV eller under praten med VG.

– Jeg sier det jeg skal i musikken og tekstene stort sett. Der kan jeg være en meningsbærer, tøffe meg og stå for ting – og bidra til et ordskifte. Men jeg føler ikke behov for å dele privatlivet.

På TV forklarte hun om den nevnte låten at den også er en hyllest til Pride og homoikonet Kim Friele (84), og «det å være heterofil nesten kan bli litt kjedelig i sammenligning». Hun utdyper overfor VG:

– Det er jo noe med å ha noe å kjempe for, og at rettigheter til minoriteter i samfunnet stadig er oppe til vurdering. Man kan ikke ta for gitt at man har den plassen, med regjeringsskifter og konservative strømninger. I mange land er det dritfarlig å være homo.

Ånnevik er engasjert:

– Det å feire Pride, er gøy. Men det er også et forbanna alvor. Det fineste med Pride er å gå i tog med dem som ikke har kunnet gå i tog før, og som gråter fordi politiet går sammen med oss og passer på. De er fra land hvor politiet banker opp sånne som den.

I lørdagens aller siste program av «Hver gang vi møtes» fremfører deltagerne låter som har vært viktig for dem. Ånnevik har valgt en låt fra sin far, visesanger og forfatter Tor Karseth (63).

– Han betyr veldig mye for meg. Jeg er sjenert og blyg, men han er enda verre, så det blir nok en hard lørdag, ler hun.

Dette synger de i siste sending: Chris - «You've Got A Friend»

Odd og Linnea - «Om du reiste din veg (Om Du Lämnade Mig Nu)»

Linnea - «13 humler»

Tuva - «Du kan ikke eie meg»

Frida - «Kvite svaner»

Morgan m/ OnklP - «Helt ærlig»

Aslag m/Hellbillies - «Runnin' Down A Dream» Vis mer

I 2018 sang Ånnevik seg til finalen i «Århundrets stemme». De som håper å se Ånnevik i «Farmen kjendis» eller «71 grader nord» venter forgjeves.

– Huff, jeg blir sliten av å tenke på det. Nei, det må handle om musikk.

Ånnevik kan skilte med flere priser, deriblant Spellemann-statuetter. Hun er også nominert til to nye. Nylig fikk hun også Skjæråsen-prisen.

– Jeg er veldig glad for at jeg gjenkjennes som en tradisjonsbærer, i tillegg til at jeg prøver å være nyskapende. Jeg har spent opp en streng mellom de to og kan bevege meg langs den, det gir både trygghet og «guts».

UNG: Frida Ånnevik som 24 år gammel platedebutant i 2009. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

les også Rappkjeftet Tuva Syvertsen – nekter å bare koseprate

les også Hanne Sørvaag (40): – Tenker mye på alderen

les også Morgan Sulele møtte veggen – trodde han skulle dø

Publisert: 29.02.20 kl. 07:22

Les også

Fra andre aviser