FRA TV-SERIEN: Mark Jordon - slik vi husker ham fra rollen som politimannen Phil Bellamy i «Med hjartet på rette staden». En rolle han hadde fra 1994 og til 2007. Foto: Granada

«Med hjartet på rette staden»-stjerne tiltalt for grov vold

Skuespilleren Mark Jordon (53), kjent fra TV-klassikeren «Med hjartet på rette staden», må møte i retten etter at han i juli skal ha angrepet en pensjonist og bitt han i ansiktet.

Både BBC og Mirror omtaler saken. Jordon som i sin tid spilte politimannen Phil Bellamy i den populære TV-serien, møter i retten 8. november. Han er tiltalt for grov vold mot en 67 år gammel pensjonist, som var en av tre som var involvert i tumultene som oppstod på etter en fuktig kveld på puben.

I følge Mirror skal Jordon ha bitt mannen i ansiktet og skadet hånden hans. Hendelsen fant sted på en pub i Oldham 1. juli i år. 67 åringen ble kjørt til sykehus hvor han ble sydd både i ansiktet og i en tommel. Senere gikk det infeksjon i hånden og mannen måtte opereres på nytt.

En talskvinne for politiet i Manchester bekrefter overfor Mirror at en mann er tiltalt i forbindelse med hendelsen i Oldham.

Jordon er også kjent fra TV-serien «Emmerdale» - hvor han spiller Daz Spencer.

Ifølge Daily Mail ser ITV som viser «Emmerdale» svært alvorlig på tiltalen mot Jordon - og det utelukkes ikke at Jordon kan bli skrevet ut av serien dersom han blir funnet skyldig.

«Med hjartet på rette staden» vises fortsatt i reprise på NRK1 - og Jordon spilte politimannen fra 1994 og helt til 2007. På det meste benket en million nordmenn seg foran fjernsynet for å følge drama og hverdagsliv på den engelske landsbygda.

Etter å ha gått sin seiersgang på britiske ITV i så mange år - og med høye seertall til siste slutt, kom det som et sjokk på de fleste da TV-selskapet i januar 2009 annonserte at produksjonen av «Med hjartet på rette staden» måtte stoppes for å spare penger etter at reklameinntektene hadde falt kraftig. Ett år senere rullet den siste episoden over norske TV-skjermer.