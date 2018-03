RASER: Ari Behn er lite fornøyd med at TV3 vil sende dokumentaren om han selv, til tross for at Behn selv nå har satt foten ned for visning neste uke. Foto: Hansen, Frode

Ari Behn i full strid med TV3

Publisert: 02.03.18 16:50

Dokumentaren «Ari og halve kongeriket» har premiere på TV3 neste uke. Ari selv vil ikke at programmet skal sendes.

Torsdag 8. mars er det premiere på TV3-dokumentaren «Ari og halve kongeriket», der regissør og Aris gode venn, Katharina Gellein Viken (32), har fulgt 45-åringen i tiden etter skilsmissen med prinsesse Märtha Louise (46). Men nå, en drøy uke før programmet skal sendes på TV, er det full splid mellom partene.

Etter det VG kjenner til skal problemene ha oppstått etter at Ari fikk den første episoden til gjennomsyn. Etter å ha vist den til familie og venner skal han nemlig ha ombestemt seg, og nektet TV3 å vise serien. Det vil ikke kanalen finne seg i.

Ifølge Ari, skal det ha foreligget en avtale, der han selv skal godkjenne hva som blir vist i programmet.

– Ari Behn inngikk i 2016 en intensjonsavtale om denne dokumentaren under forutsetning at han har såkalt «final cut», altså bestemmelsesrett over hva som ble sendt og ikke. Dette har ikke dokumentarskaperen og TV3 tenkt å overholde, noe han synes er beklagelig, sier hans manager, Geir Håkonsund, til VG.

I programmet kommer det tydelig fram at Ari den siste tiden har slitt med panikkangst, i tillegg til at han nettopp har vært gjennom en operasjon i hodet. VG har fått informasjon om at det er her problemet ligger.

Han og familien skal nemlig ha reagert på hvordan han er framstilt, samtidig som de mener han var på et sted i livet der han aldri burde blitt fulgt av TV-kameraer.

– Han har gjentatte ganger de siste ukene bedt dokumentarskaperen om konkrete endringer uten å bli hørt, mener Håkonsund.

Ifølge Behn-leiren skal Aris foreldre ha blitt forelagt et samtykkeskjema fra produksjonen. Denne skal de ikke ha skrevet under på.

– De har ikke- og kommer ikke til å godkjenne sin medvirkning i dette. Dette understreket de ovenfor TV3 senest i ettermiddag. Ari har ikke mottatt èn krone i betaling for sin medvirkning til dette.

Pressesjef i TV3, Line Vee Hanum, forteller at de er overrasket over at dette kommer nå.

– TV3 har kjøpt en dokumentarserie om Ari Behn som har premiere på TV3 neste uke. Vi har ikke inngått noen kontrakt med Ari Behn, men derimot med produksjonsselskapet Bifrost media og Katharina Gellein Viken som har laget dokumentaren.

– Produsenten har hele tiden hatt tett dialog med Ari om denne dokumentaren, og det har kommet som en overraskelse på oss alle at Ari ikke ønsker at denne dokumentaren skal bli sendt, ettersom han fikk se og ga sitt samtykke til de første episodene for en god stund siden, sier hun til VG.

VG kommer tilbake med mer.