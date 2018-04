Jannike Kruse med utblåsning etter «Århundrets stemme»-exit

FORNØYD MED OPPLEVELSEN: Jannike Kruse er stolt over å ha utfordret seg selv i «Århundrets stemme». Foto: Thomas Reisæter, TV 2

Artisten var den fjerde som ble sendt hjem fra programmet. Den fjerde kvinnen. Nå oppfordrer hun alle om å stemme på Frida Ånnevik i fortsettelsen.

Kruse sang i dag «Since U Been Gone» av Kelly Clarkson, men det holdt ikke for å komme seg videre i programmet. Hun måtte hjem, og dermed forsvant den fjerde kvinnen på rad.

– For min del går det greit, men jeg blir litt forbannet på kvinners vegne. Nå blir jeg nesten provosert. Hvis Frida ryker neste gang, går vi til streik, var Kruses kommentar til TV 2 etter at exiten var et faktum.

Artisten utdypet overfor VG en stund etter at hun var ferdig på skjermen lørdag kveld.

– Det er selvfølgelig skikkelig dritt å ryke ut. Spesielt når jeg vet at jeg ikke fiksa sangen så bra som jeg skulle ønske. Men det er live! Og det er jo det som er litt deilig at folk ser at alle er mennesker, vi er sårbare og feil skjer. Vi gjør bare så godt vi kan, skriver Kruse på SMS til VG.

– Når det er sagt synes jeg det er ekstremt kjipt at det nå er én dame igjen, mens alle gutta er trygge. Jeg håper det norske folk nå ser at de har et ansvar her og stemmer masse på Frida, kanskje til og med i tillegg til den man har som favoritt?

Ekspertene i panelet var fornøyde med Kruses opptreden, men det holdt altså ikke helt inn.

Kruse sier det er litt kjedelig lørdagsunderholdning dersom det står igjen 5 karer, men understreker at hun synes de er fantastiske alle sammen. Hun er stolt over å ha utfordret seg selv og takknemlig for alle dyktige menneskene hun har fått jobbe med.

Marianne Sveen, Guri Schancke og Nosizwe Baqwa hadde forlatt showet i ukene før Kruse.

I et intervju med TV 2 etterpå oppfordret hun alle publikummere om å ta seg stemmen og stemme frem den ene jenta som er igjen.

Frida Ånnevik er nå den eneste kvinnen igjen som skal kjempe om seieren.