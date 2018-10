DRO TIL: Det ble hett mellom TV-bonden Gudrun og frieren Thomas i mandagens «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

«Jakten»-Gudrun kysset med enda en frier: – Jeg blir svett av å se meg selv kline på TV

2018-10-15

Sauebonden fra Snåsa viste hete følelser – igjen. Lite visste hun om at de to andre frierne bivånet seansen.

Bjørn Ekker

Publisert: 15.10.18

Forrige mandag var det sauebonden Gudrun Austli (38) fra Snåsa som sto for høstens første kyss i «Jakten på kjærligheten». Den gang var det frieren Vegar Valbø (31) som fikk litt ekstra oppmerksomhet fra Gudrun. Mandag klinte hun til igjen, men denne gangen med frieren Thomas Kongstad (40).

– Det var hyggelig, det. Jeg har oppfordret frierne til å ta initiativ, og det gjorde jo Thomas her. Jeg merker at konkurransen tilspisser seg, og etter at jeg kysset Vegar forrige uke holder ikke de andre gutta tilbake lenger, forteller Gudrun til VG.

Den danske frieren hadde tatt med seg Gudrun på en tur for å plante chili, da søt musikk oppsto.

– Det lå jo i luften at vi kom til å kysse, ingen tvil om det. Men man kan jo ikke bare kaste seg over Gudrun og begynne å kysse, man er jo en gentleman. Det er viktig å ha en måte å legge opp til det på, og hva er vel bedre enn en liten tur ut å plante chili? sier Thomas til VG.

Da de satt seg på en benk for en pause i chili-plantingen var det ifølge frieren «bare én vei det kunne gå».

– Og den veien var at Gudrun skulle få merke de myke kysseleppene mine, forteller han.

At mandagens kyss, som varte i flere sekunder, ble observert fra huset, var imidlertid hverken Gudrun eller Thomas klar over. Og hendelsen gikk ikke upåaktet hen hos de to andre frierne.

– Det ble litt sjalusi. De satt på avstand med kikkert og så kysset. Ha ha, jeg tror det ble litt fart i dem da, ja. Men det tenker jeg at de må tåle, de vet at jo at det er en konkurranse på et vis, sier Gudrun.

Vegar Valbø innrømmer at han ikke synes det var spesielt gøy å se at Gudrun kysset med en helt annen så kort tid etter at han selv kysset henne.

– Det er ikke så artig når det ikke er jeg som kliner med henne, nei. Det ble litt kaotisk etterpå, med litt vel mye armer og bein, sier han til VG.

– Ble du sjalu?

– Sjalu og sjalu ... Vi er tre om beinet, og sist var det jeg som klinet med henne. Alle skal få. Jeg kan skjønnet at hun må teste gutta litt. Jeg ville nok gjort akkurat det samme selv om jeg var i hennes situasjon, forteller 31-åringen, som ikke sa til danske Thomas at de hadde bivånet kysseseansen på avstand.

– Vi spurte om det hadde blitt klining, men det sa han nei til. Men det får være greit, jeg sa ikke til de andre at jeg hadde kysset henne jeg heller. Man legger ikke ut om sånt.

Gudrun på sin side, legger ikke skjul på at hun synes det er litt flaut å se seg selv på TV i hete omfavnelser om dagen.

– De blir «kleinere» og «kleinere». Det kjenner jeg litt på. Jeg blir jo svett av å se meg selv kline på TV. Men jeg får bare positive tilbakemeldinger fra folk rundt meg, de som ikke liker det holder vel bare kjeft. Men det er jo uansett relativt ufarlig da, sier hun lattermildt til VG.

Thomas forteller til VG at kysset med Gudrun ga mersmak.

– Hvis jeg hadde valget mellom å plante chili eller kysse med Gudrun, så ville Gudrun ha vunnet hver gang. Med andre ord, jeg synes vi var veldig flinke til å kysse, og det er helt klart en ting jeg kunne bli vant med.

Hvordan det hele ender mellom de fire, er fortsatt uvisst. Finaleepisoden vises på TV 26. november.