PÅ PLASS: Programlederne Carstein Skjelbreid og Anne Sturød i studio i Pyeongchang få dager før OL starter i Sør-Korea.

Slik blir OL 2018 på TV

Publisert: 09.02.18 08:04

TVNorge er hovedkanal for TV-sendingene fra Pyeongchang-OL. NRK satser på radio og Ramm, mens TV 2 utvider nyhetssendingene og kjører «OL-stua» på nett.

Etter 28 vinter- og sommer-OL på rad på NRK og deretter Sotsji-OL og Rio-OL på TV 2 , er turen nå kommet til Discovery. I 2015 betalte de 1,3 milliarder euro , rundt 13 milliarder kroner, for de europeiske rettighetene til fire OL mellom nå og 2024.

– Hvordan blir det å hoppe etter NRK og TV 2?

Både TV 2 og NRK har jo løst OL- oppgaven formidabelt gjennom en årrekke. Vi ser på dem som veldig dyktige forgjengere, og tar med oss mange av erfaringene de har gjort.

– Vi håper samtidig vi kan levere de beste TV-opplevelsene fra OL noensinne, sier administrerende direktør i Discovery, Tine Austvoll Jensen.

Når OL i Pyeongchang i Sør-Korea avholdes mellom 9. og 25. februar, er det TVNorge som er hovedkanalen og sender 320 timer med OL-innhold. De viktigste øvelsene blir sendt direkte, mens resten går på Eurosport Norge og Eurosport 1. Pyeongchang ligger åtte timer foran Norge.

SoMe-OL

Rundt 940 timer med konkurranseinnhold strømmes også på Eurosports nettspiller. Tjenesten er ifølge Discovery gratis for alle nye kunder i en prøveperiode på 30 dager.

– Hvordan vil deres dekning være sammenlignet med NRK og TV 2?

Vi kommer ikke til å snu opp-ned på produksjonen. Forskjellen i opplevelsen ligger i at vi vil løse oppgaven med den seriøsiteten idretten fortjener, men med vårt underholdnings-DNA til stede.

– Vi tilpasser oss også endrede medievaner: Vi vil ha faste live-sendinger på Facebook og har egne folk som vil vise tilstedeværelse på sosiale medier. Vi har med noen profilerte youtubere og har en egen Snapchat-kanal for OL, forteller Jensen.

Discovery vil ikke ut med hva målene for seertall er, men sier de ønsker å tilpasse seg digital seing, digital interaksjon og å nå yngre målgrupper.

– Flere seere og brukere kommer til å hente innhold fra digitale flater enn tidligere. Dette blir forsterket av at de fleste øvelsene nordmenn er interesserte i går på morgenen, formiddag eller tidlig ettermiddag når folk er på jobb, sier direktøren.

Humor i høysetet

Hver kveld sender TVNorge «OL-kveld» ledet av Jon Almaas og Anne Rimmen direkte fra Sentralen i Oslo. De vil mikse høydepunkter fra OL-døgnet med innslag fra kanalens humorprofiler som Espen Eckbo, Lene Kongsvik Johansen og Calle Hellevang-Larsen.

Discoverys øvrige OL-profiler er Carsten Skjelbreid og Anne Sturød som leder OL-studio fra Pyeongchang, og Pål Gordon Nilsen og Susanne Furøy Wergeland som leder OL-studio i Oslo. I tillegg listes 36 ulike kommentatorer, eksperter og reportere som følger de ulike grenene.

VG og Discovery samarbeider om den redaksjonelle dekningen .

Følg VGs oppdaterte OL-guide her .

Discovery sender 140 til OL

Da TV 2 hadde Sotsji-OL i 2014, sendte de 692 timer fordelt på TV 2, TV 2 Zebra og TV 2 Sport, og hadde 140 mennesker på plass hvorav 50 jobbet med «Senkveld». Fra OL i Rio hadde de 3300 timer med direktesendinger på TV 2 Sumo, TV 2 og TV 2 Sport, og hadde rundt 65 medarbeidere på stedet. Sommer-OL er flere ganger større enn vinter-OL.

Da NRK dekket Vancouver-OL i 2010, sendte de 444 timer totalt på NRK1 og NRK2 med rundt 70 mennesker på plass.

Kommunikasjonsrådgiver for sport i Discovery, Lars Hojem Kvam, opplyser at de sender rundt 140 medarbeidere til Pyeongchang, mens operasjonen hjemme teller drøyt 100.

TV 2 sender fem videojournalister til OL i tillegg til et nyhetsteam. NRK, som har radiorettighetene, sender 18 personer. P4 har også radiorettigheter. Mediene som ikke har TV-rettigheter er avhengige av at utøverne møter dem utenfor arenaene for å gjøre TV-intervjuer.

NRK

Janne Fredriksen, redaksjonssjef i NRK Sport, forteller at NRKs hovedsatsing dette OL blir på radio, siden de ikke har TV-rettigheter.

– Vi skal sende døgnet rundt på radio. På TV blir det vanlig nyhetsdekning, og en ny sesong av «Helt Ramm: Vinter-LOL», forteller hun.

Det kommer ni episoder med Nicolay Ramm underveis på NRK TV og NRK1. Han er på plass i Pyeongchang.

– Han har kofferten full av sprø påfunn med norske utøvere, og har blant annet laget en ny musikkvideo som heter «Pyeongchangnam-style» , forteller redaksjonssjefen.

På radio sendes det døgnet rundt på NRK Sport med NRKs faste vinterkommentatorer, og utvalgte øvelser vil også gå i P1.

TV2

Redaksjonssjef for TV 2 Sporten, Christine Espeland, forteller at TV 2 utvider nyhetssendingen klokken 18.30 til én time, hvor de vil ha bred OL-dekning.

– Tidsforskjellen på åtte timer betyr at vi har en tung satsing og oppbemanning både på TV og nett fra natt og tidlig morgen, i tett samarbeid med både Nyhetskanalen og tv2.no, sier hun.

TV 2 Sportens profiler, ledet av Johan Kaggestad, skal sende live i «OL-stua» daglig på tv2.no og TV 2 Sumo . Der ser de OL-øvelsene direkte sammen med nye gjester som Charlotte Kallas personlige rådgiver og kompisgjengen til Johannes Thingnes Bø.

– Vinter-OL er noe av det aller største i Norge, og kjenner vi publikum rett så er interessen der døgnet rundt, understreker TV 2-redaksjonssjefen.