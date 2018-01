«Farmen kjendis»: – Når Mira er sint, blir hun veldig sint

Etter en heftig krangel med storbonden, ble Mira Craig sendt rett hjem fra «Farmen kjendis»-gården. - Skummelt, erkjenner Erlend Elias.

I onsdagens «Farmen kjendis» skulle deltagerne bestemme seg for hvem av utfordrerne - Mira Craig eller Pål Anders Ullevålseter - som fikk bli værende på gården. Til slutt endte de på Pål Anders Ullevålseter, som flere deltagere mente hadde inntatt en mye mer ydmyk holdning enn Mira inne på gården.

Like før fikk seerne også se en heftig krangel mellom Mira og storbonden Erlend Elias, der utfordrer Mira flere ganger ga uttrykk for at hun ble behandlet som en «slave» av Erlend og de andre.

– Tøft psykisk

Ifølge kjendisstylisten, som nylig også var i munnhuggeri med Frank Løke, kom de fleste av de andre deltagerne til ham og klagde over nyankomne Mira.

– Jeg opplevde Mira som en person som hadde lyst til å gå sine egne veier. Hun vet hva hun vil og gjør som hun vil. Hun likte ikke å få ordre og hadde ikke respekt for storbonden i det hele tatt. Det er helt greit at hun ikke har respekt for autoriteter, men for hundre år siden var det greit å ha respekt for storbonden, sier Erlend Elias til VG.

– De lente seg på meg som storbonde, slik at jeg måtte trå til og si ifra til henne. Det var en tøff uke rent psykisk. Det er et uttrykk som heter «Don’t blame the messenger», og det uttrykket passer jo greit i denne sammenhengen.

– Hun mente at du og de andre behandlet henne som en slave...?

– Hun sa at hun var flink til å sy, så jeg satte henne på det. Men etter hvert syntes hun at det var kjedelig. Hvis hun følte at jeg behandlet henne som en slave når hun selv syntes det var kjedelig å sy - da får hun bare føle det.

– Ubehagelig

– Hva gikk gjennom hodet ditt da krangelen tok til?

– Det var litt ubehagelig. Jeg har kjent Mira i 15 år, og vet at når hun blir sint, da blir hun veldig sint. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å utfordre den skjebnen, forteller Erlend, som heldigvis fikk skværet opp med Mira litt senere.

– Alle har noe godt i bunn, og det har sikkert hun også. Hun kom veldig skeivt inn i gruppa, og det var synd at det ble som det ble. Jeg vet at Mira kunne skapt liv og røre, og gjort «Farmen kjendis» enda mer fargerikt om hun fikk bli værende.

– Helt drøyt

I videoen under forteller Mira at Erlend mente at hun hadde blitt drapstruet av artisten. Hun kaller denne ukas storbonde for «storbonde-gal», og mener at han «bare satt på det store rommet sitt i det store huset hele dagen og drakk likør og ingenting annet».

– Kødder du med meg?! Det var helt drøyt, sier Mira om påstandene om drapstrusler.

– Grunnen til at jeg sa det jeg sa, var fordi Mira minnet meg på at selv om jeg var storbonde på gården, trengte jeg ikke å føle meg trygg tilbake i Oslo. Det var en skummel melding å få, mener Erlend, som ikke kjenner seg igjen i karakteristikken av ham som lat.

– Jeg var ikke en lat storbonde. Jeg hadde full oversikt, både i forhold til hva de gjorde og ikke.

Flere ville trekke seg

På TV kom det ikke frem hva som ble sagt deltagerne imellom når de skulle bestemme seg for hvem av utfordrerne som måtte pakke sekken og dra hjem. Men ifølge Erlend, var det ingen vanskelig beslutning å falle ned på.

– Det var noen som ville ha Mira der, men det var også flere av jentene som ville trekke seg om hun ble værende. For meg var det ett fett. Vi var ganske enige, som gruppe var vi jo opptatt av at alle skulle ha det bra. Flere hadde et stort ønske om at hun skulle dra, så det var nesten enstemmig, forteller Erlend Elias til VG.

Det bekreftes også av deltageren Maiken Wahlstrøm Nilsen.

– Alle var enige i at Pål Anders skulle få bli værende, sier «Top Model»-deltageren, som ikke fikk sett krangelen mellom Erlend og Mira med egne øyne.

– Men jeg fikk høre om hva som hadde skjedd etterpå. Mira trodde nok at hun skulle få regjere mer fra start enn hva som var tilfelle, og alt handler vel om å komme inn med en mer ydmyk holdning. Begge er jo «dramatiske» mennesker personlighetsmessig, så det måtte jo selvsagt skje, mener hun.

Full «kræsj»

– Var det så mye drama på gården som det ser ut som på TV?

– Det var mer «Texas» og drama enn hva man får se på TV. Og det har nok å gjøre med at det er vanskelig for kameraene å få med seg alt. Det var ganske anspent mellom noen deltagere, og en del småkonflikter.

Og det ble neimen ikke færre konflikter etter at utfordrerne ankom gården.

– Jeg trodde det skulle bli hyggelig og bra å få to nye inn, men det ble «kræsj» og omrokkeringer i gruppa. Mira hadde vanskelig for å tilpasse seg, og jeg husker at det var slitsomt. Pål Anders var hennes rake motpol, mener hun.

– Glad i makt

Skijenta Martine Ek Hagen er enig i at det ble utfordrende til tider, spesielt mellom storbonden og den kvinnelige utfordreren.

– Erlend var jo ganske sjefete den første uka han var storbonde også, og Mira ble på en måte kastet litt inn i det. Han var glad i makt. Så Mira kunne nok vært litt smartere og gjort som Pål Anders og ligget litt lavere. Men selv reagerte jeg veldig på måten han snakket til folk på, forteller Martine, som til slutt tok grep der inne.

– Jeg husker jeg sa til Erlend at han må puste to ganger. Det var måten han sa ting på. Men det er klart, alle følelser blir jo forsterket der inne, sier hun til VG.

VG har vært i kontakt med Mira, som ikke ønsker å svare på kritikken som fremlegges i denne saken.