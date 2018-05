GIR JERNET: Netta Barzilai lader opp til Eurovision Song Contest i Lisboa og er stolt av sine korte kjoler. Foto: JACK GUEZ / AFP

Eurovision-favoritten Netta: – Følte meg aldri vakker

Publisert: 08.05.18 16:04 Oppdatert: 08.05.18 16:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-05-08T14:04:40Z

Netta Barzilai (24) ligger søvnløs om nettene fordi hun er så spent. Men hun er stolt over endelig å tørre å vise frem lår og legger.

Israel er storfavoritt til å vinne Eurovision Song Contest i Lisboa førstkommende lørdag. Men skal hun ha vinnersjanse, må 24-åringen og låten «Toy» først kvalifisere seg i semifinale 1 tirsdag.

Sangeren vant «The Next Star»-konkurransen i hjemlandet i februar og dermed retten til å representere Israel i verdens største musikkonkurranse. Men det betyr ikke at det har vært grei skuring for Barzilai.

I et intervju med britiske Independent forteller en åpenhjertig Barzilai at hun lever popdrømmen på tross av alle dystre spådommer fra omgivelsene. Hun fikk nemlig lenge høre at hun ikke var tynn eller sexy nok, at hun ikke kunne gå i korte skjørt eller ha kortermede topper.

Derimot fikk hun høre at hun var morsom, og at hun ikke måtte kle seg som om hun hadde noe å vise frem.

Nysgjerrig på årets bidrag? Sjekk denne lyngjennomgangen ( artikkelen fortsetter under videoen ):

Conchita Wurst : Står frem som hivpositiv

Selv om Barzilai ønsket å synge pop, trodde hun også selv lenge at hun ikke passet inn i popstereotypen.

– Jeg følte meg aldri vakker, slank eller lys. Er man en stor jente, får man ofte høre at man bør gjøre sånn og sånn. Og er du musiker, må du ha en «big mama»-stemme, du må synge Adele eller Aretha Franklin. Mennesker forventer å bli rørt av stemmen din. Og den misoppfatningen levde jeg med veldig lenge, sier Barzilai i avisintervjuet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er det slutt på nå. Låten har et sterkt feministisk budskap. « Se på meg, jeg er en vakker skapning », synger artisten innledningsvis.

« Wonder woman don’t you ever forget/ You’re divine and he’s about to regret/ I’m not your toy!/ Not your toy/ You stupid boy », lyder det i deler av teksten.

Barzilai er nemlig fast bestemt på å bryte den negative sirkelen.

– Det er blitt begått stor urett mot så mange mennesker i altfor lang tid. Dette er den jeg er, og nå skal jeg utforske popmusikken, sier hun selvsikkert.

Benjamin Ingrosso (20) : Skal kjempe mot Rybak

Det er likevel med skrekkblandet fryd sangeren konkluderer med at hun er favoritt til å vinne hele Eurovision. Blant annet sliter hun med søvnen fordi det er så mye spennende som skjer.

– Jeg er overspent, innrømmer hun.

Om sin egen prestasjon, sier Barzilai:

– Jeg synger ikke vakkert, mektig eller spesielt rørende. Jeg er meg – noe som ikke alltid er så pent. Ikke er jeg særlig organisert eller. Jeg er nok ikke så lett å fordøye, men jeg er meg selv – og da er det verdt det.

Når det gjelder sceneshow og uttrykk, er 24-åringen stolt over å ha satt sitt eget preg på det. Ikke minst er hun glad for at hun endelig tør å stå på sitt.

– Etter så mange år hvor jeg har sunget «the blues», er jeg endelig popartist. Mine stylister skal ikke være redde for å kle opp en stor jente i et miniskjørt.

Totalt 19 land kjemper i torsdagens semifinale.

Både Norge, Sverige og Danmark skal i ilden i semifinale to torsdag. Alexander Rybak (31) har også klatret høyt opp på favorittlisten .