RØD LØPER: Hilary Duff og medspiller Nico Tortorella på premieren av «Younger» sesong 4 i juni 2017. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

TV-stjerne står fram i drag

Publisert: 16.05.18 01:58

«Younger»-skuespiller Nico Tortorella er åpen om sin flytende kjønnsidentitet. Nylig giftet han seg med en skeiv kvinne. Nå står han fram i drag og vil fremme mer åpenhet.

I TV-serien «Younger» som går på TV 2 og Sumo, har vi sett Nico Tortorella (29) som den stereotypiske hetero-hipsterkjekkasen Josh som er kjæreste med Sutton Fosters Liza Miller og bor med Hilary Duffs Kelsey Peters.

I virkeligheten giftet Tortorella seg nylig med danseren Bethany C. Meyers, som kaller seg skeiv. De to har stått fram i intervjuer og deler stadig fra livene sine på sosiale medier for å fremme åpenhet om flytende kjønnsidentiteter.

Nå har «Younger»-stjernen også stilt opp på photoshoot i drag, og deler bildene på Instagram.

«Jeg har ganske nylig måttet innse at jeg kanskje ikke er helt ciskjønnet. Dette er ikke noe jeg har snakket om i offentligheten ennå. Men dette er hvordan en drag-makeover også blir en viktig diskusjon om kjønn, edruelighet og hvordan det er å bli dømt innenfra LHBTQ-samfunnet», skriver han der.

Tortorella ble kledd opp av dragartist Trinity Taylor, kjent fra «RuPaul’s Drag Race», på oppdrag for magasinet Them , og resultatet er også publisert i en video .

I oppdateringen skriver skuespilleren også om sin kamp mot dysmorfofobi og hvordan han jobber for å bli glad i kroppen sin. Han takker partneren Bethany Meyers for å ha hjulpet ham på veien.

De to giftet seg i mars, og kaller seg et skeivt, polyamorøst par som er hverandres sjelevenner og flammer. Hun kaller seg «queer» og beskriver Tortorella som en bifil mann, om hun må definere det, men hun sier også at hun ikke nødvendigvis definerer seg hundre prosent som kvinne, eller ham som mann.

I et intervju i Them , utdyper de begge hva ekteskapet betyr for dem.

– Om du må definere det, er Nico og jeg i et skeivt polyamorøst forhold. Merkelapper hjelper folk å forstå, men de definerer oss ikke, skriver Meyers.

For en uke siden var paret på GLAAD -prisutdelingen, en forening som jobber for LHBTQ-rettigheter. Der stilte han i skjørt og hun i dress, og begge delte budskap om hvor privilegerte de var som har muligheten til å stå fram med flytende kjønnsidentiteter uten å bli trakassert.

– Mens vi kan kle oss i dette og posere foran kamera og blitslys, er ikke det tilfellet for de fleste av våre trans/ikke-binære-allierte og venner som må utstå trakassering og mishandling daglig. Så til alle som uttrykker seg fritt eller jobber med det: Skinn videre, vi elsker dere, skriver Meyers.

