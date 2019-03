STOR STAB: Programlederne i «Satiriks på ekte». Fra venstre: Adrian Minkowicz, Randi Liodden, Yousef Haddauoi, Thomas Teige, Tonje Holm Sandnes, Markus Gaupås Johansen, Sturle Vik Pedersen, Jan Petter Aarskog, Arild Ørnholt, Marius Stene, Sindre Blicher Larsen og Sol Eriksen. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

NRK bruker Breivik-manifest i satireprogram

«Satiriks på ekte» har oversatt utdrag fra Anders Behring Breiviks manifest til nynorsk, opprettet en falsk profil og postet utdragene som innlegg i kommentarfeltet til nettavisen Resett.

Ingen har reagert, ifølge prosjektleder for «Satiriks på ekte», Stig Morten Lorentzen Waage til VG.

– Det å bruke Breiviks manifest på denne måten er ikke noe vi tar lett på, men det er viktig å gjøre det. Hensikten er å vise at det som ble oppfattet som radikalt hatefulle meninger i 2011 nå er blitt dagligdags i den politiske samtalen i Norge, fortsetter Waage.

– Dere skaper ikke bare økt interesse og mer oppmerksomhet rundt manifestet til Breivik på denne måten?

– Det håper jeg ikke at vi gjør. Ved å vise hvor galt det kan gå på grunn av dette, tror jeg heller at vi bidrar til det motsatte. Dette har vi hatt mange runder på og lange diskusjoner rundt hvor mye vi skal vise.

«Satriks på ekte» ble vist på NRKTV fra fredag kveld – og vises på NRK1 natt til lørdag.

Oppfordrer til politianmeldelse

VG har vært i kontakt med redaktør i Resett, Helge Lurås, som i sitt svar henviser til egen sak på Resett.no med tittel « NRK prøver å koble Resett til Anders Behring Breivik ». Der står det blant annet at NRK har strafferettslig ansvar for kommentarene.

Redaktører har imidlertid også et særlig strafferettslig ansvar for det som publiseres i eget medium.

I en annen sak om Satiriks-stuntet har Resett publisert flere av kommentarene til den fiktive personen.

– Vi oppfordrer folk som mener det her finnes hatytringer om å anmelde NRK til politiet for brudd på straffelovens paragraf 185. Det er NRK som er Jan A. Johansen, står det i saken som er signert «redaksjonen.

Til NRK skriver Lurås i en epost:

– Vi vurderer løpende hvor lista skal ligge, men har som prinsipp å holde et mest mulig åpent kommentarfelt. Det betyr på ingen måte at vi applauderer kommentarene som vi godkjenner.

LØPENDE VURDERING: Resett-redaktør Helge Lurås sier at de ønsker å holde et mest mulig åpent kommentarfelt. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Endret etter terrorangrep

Til tross for det dramatiske terrorangrepet på New Zealand natt til fredag norsk tid, hvor minst 49 mennesker ble drept og terroristen skal ha uttalt at han er blitt inspirert av Breivik, velger likevel NRK- og Satiriks-redaksjonen å publisere innslaget i kveldens program.

– Vi har skrevet om deler av programmet på grunn av terroraksjonen. Samtidig tenker vi at problemstillingen blir ytterligere aktualisert. Men dette er ikke noe vi skal tulle med. I programmet kommer vi heller ikke til å promotere Breiviks manifest. Bare henvise til det, fortelle hva vi har gjort og hvordan, sier Lorentzen Waage.

I januar skapte redaksjonen en falsk profil ved navn Jan Atlas Johansen, beskrevet som en pensjonert industriarbeider. Johansen ble utstyrt med profiler på Facebook, Twitter og Tinder, samt en e-postadresse.

– I løpet av vinteren har Jan A. Johansen vært en aktiv deltager i debattene på Resett, sier Waage.

Han forteller at den fiktive Jan Atlas Johansen har sendt inn 39 innlegg til Resett med ord og setninger som, bortsett fra at de er oversatt til nynorsk, alle er direkte avskrift fra Breiviks manifest.

Resett-kommentarer modereres

Innleggene er stort sett kortere kommentarer, fra én enkelt setning til et par avsnitt. VG har ettergått flere av kommentarene, og verifisert at de stammer fra manifestet.

– Temaene har blant annet vært islam, feminisme, norske medier, politisk korrekthet og den norske eliten. Samtlige av de 39 innleggene er blitt godkjent av Resetts moderator, og så publisert og presentert for Resetts lesere, sier Lorentzen Waage.

Resett opplyser på sine sider at kommentarer i deres kommentarfelt forhåndsmodereres.

Selv om Waage i utgangspunktet mener at man må stå for det man mener og bruke fullt navn, forsvarer han likevel at redaksjonen har opprettet en falsk profil på Resett.

– Mitt inntrykk er at 90 prosent av alle som skriver der gjør det under falsk profil. Det eneste man trenger er en e-postadresse, og det kan man jo skaffe seg hvor som helst.

Underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen, ønsket fredag ettermiddag ikke å kommentere bruken av Breiviks manifest i «Satiriks på ekte».

«Programmet er ikke ferdig ennå, så for tidlig å si noe om det», skriver han i en SMS til VG.