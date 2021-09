KOMMER IKKE PÅ UTDELINGEN: Jennifer Aniston og resten av «Friends»-gjengen er nominert til flere Emmy-priser for sin gjenforeningsepisode.

Jennifer Aniston dropper Emmy Awards

Mens superstjernene i disse dager går fra den ene festen til den andre, velger Jennifer Aniston (52) å stå over søndagens store TV–prisutdeling.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Både søndagens MTV Video Music Awards og MET-gallaen dagen derpå trakk fulle hus. Mange kjendiser fikk med seg begge arrangementene.

Høsten er høysesong for prisdryss, og når søndagens Primetime Emmy Awards finner sted i Los Angeles natt til mandag norsk tid, er «Friends»-gjengens gjenforeningsepisode fra i vår en het kandidat til å vinne.

Skjer det, så vil Jennifer Aniston være tilskuer fra egen stue. Da stjernen besøkte talkshow-vert Jimmy Kimmel (53) mandag, informerte hun nemlig om at hun står over festlighetene.

– Nei, jeg skal ikke dit, sa hun ifølge Variety.

Film- og TV-stjernen forklarte at det er av personlige sikkerhetshensyn rundt corona at hun velger å bli hjemme.

– Det er et stort skritt for meg bare å være her, sa 52-åringen, som ellers bare tar «små skritt».

2002: F.v.: David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc med det gjeve Emmy-trofeet

Aniston betrodde til Kimmel at hun i disse pandemitider stort sett holder seg hjemme – om hun ikke er på jobb.

For tiden er hun aktuell med den andre sesongen av «The Morning Show» på Apple TV Plus, så hun tar sikkerheten svært på alvor.

– Men vi har hatt en liten boble med venner, takk og lov for det, uttalte skuespilleren, som innrømmer at det har vært krevende og rare tider.

Om de andre «Friends»-stjernene tar turen, er uvisst. Aniston opplyser at regissør og produsent Ben Winston (39) uansett vil være på plass.

I fjor foregikk Emmy-utdelingen kun digitalt, men i år forsikrer TV-kanalen CBS at de gjør det de kan for å kunne arrangere festlighetene tilnærmet normalt – men i tråd med alle restriksjoner.

«Friends: The Reunion» er nominert i flere kategorier, beste regi, beste produksjonsdesign, beste lysdesign/lysregi og beste forhåndsinnspilte TV-spesial.

VGs TV-anmelder var imidlertid lunken i sin respons – og serverte tre på terningen.