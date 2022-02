SIST UT: I kveldens episode av «Hver gang vi møtes» er det Stig Brenner som skal hedres.

Hedret Stig Brenner i sesongfinalen av «Hver gang vi møtes»

I kveldens sesongfinale av «Hver gang vi møtes» var det Stig Brenner (31) som ble hyllet av de andre artistene. Er du enig med VGs anmelder?

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Stig Brenner debuterte med EP-en «Til mine venner», som ble utgitt i 2015. For albumet fikk han sin første nominasjon til Spellemannprisen i kategorien urban.

For debutalbumet «Midt imellom magisk og manisk» ble han nominert til to Spellemannpriser i 2018: årets låtskriver og årets album. Brenner mottok P3-prisen under P3 Gull 2021 og var i tillegg nominert i klassen årets artist.

De som var samlet for å hedre og tolke Stig Brenners låter var: Øystein Greni, TIX, Myra, Jarle Bernhoft, Arif og Anna of the North. Maj Britt Andersen tok ikke del i hyllesten av Brenner.

Årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes» ble spilt inn på Kjerringøy i fjor sommer. Forrige helg var det 366.000 som så programmet. Premieren på årets sesong ble til sammenligning sett av 667.000 i løpet av første helgen.

Dermed har «Hver gang vi møtes» mistet over 300.000 seere siden begynnelsen av januar.

Se bilder fra kveldens program her:

forrige



















fullskjerm neste 1 av 11 Foto: TV2

VGs anmelder Marius Asp trillet terningen på kveldens låter. Enig eller uenig? Du kan gi ditt eget terningkast under VGs anmeldelser.