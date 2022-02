SIST UT: I kveldens episode av «Hver gang vi møtes» er det Stig Brenner som skal hedres.

Hedrer Stig Brenner i sesongfinalen av «Hver gang vi møtes»

I kveldens sesongfinale av «Hver gang vi møtes» er det Stig Brenner (31) som hylles av de andre artistene. Er du enig med VGs anmelder?

Stig Brenner debuterte med EP-en «Til mine venner», som ble utgitt i 2015. For albumet fikk han sin første nominasjon til Spellemannprisen i kategorien urban.

For debutalbumet «Midt imellom magisk og manisk» ble han nominert til to Spellemannpriser i 2018: årets låtskriver og årets album. Brenner mottok P3-prisen under P3 Gull 2021 og var i tillegg nominert i klassen årets artist.

De som er samlet for å hedre og tolke Stig Brenners låter er: Øystein Greni, TIX, Myra, Jarle Bernhoft, Arif og Anna of the North. Maj Britt Andersen tar ikke del i hyllesten av Brenner.

Årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes» ble spilt inn på Kjerringøy i fjor sommer. Forrige helg var det 366.000 som så programmet. Premieren på årets sesong ble til sammenligning sett av 667.000 i løpet av første helgen.

Dermed har «Hver gang vi møtes» mistet over 300.000 seere siden begynnelsen av januar.

VGs anmelder Marius Asp triller terningen på kveldens låter. Enig eller uenig? Du kan gi ditt eget terningkast under VGs anmeldelser.