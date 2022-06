SPILLET ER OVER: Eirik Jensen i ««Mr. Good – gåten Eirik Jensen» på Netflix.

TV-anmeldelse «Mr. Good – gåten Eirik Jensen»: Purken er skurken

Du kjenner saken inn og ut. Her er den igjen – på Netflix. Blir det et internasjonalt gjennombrudd for Eirik Jensen nå?

«Mr. Good – gåten Eirik Jensen»

Norsk dokumentarserie/virkelighetskrim i fire deler

Premiere på Netflix fredag 3. juni

Regi: Trond Kvig Andreassen og Ragne Riise

Vi tilegnet oss raskt true crime TV-språket i Norge. Men nye opplysninger, enn si oppklaringer, forventer vi ikke lenger. I 2022 dreier formatet om å fortelle de samme historiene om igjen, til seere som aldri får nok.

Eirik Jensen-saken, for eksempel. Har ikke akkurat vært mangel på stoff om den. Vi har Jensens egen bok «På innsiden», fra 2015, og Torgrim Eggens «Forbindelsen», som kom to år senere. Jeg gjetter at det finnes et solid antall podkaster om saken.

Fremdeles ikke mett på det som må være Norges største politi-skandale? Her er TV-serien. Litt moro skal vi ha igjen for de 67 millionene den skal ha kostet det norske samfunnet.

DYR UNDERHOLDNING: Rettssaken mot Eirik Jensen skal ha kostet Norge 67 millioner kroner.

Den har noen svakheter. Den største er at Jensens bête noir, Gjermund Cappelen, ikke har stilt opp. Den nest største er at Spesialenheten for politisaker, statsadvokaten, riksadvokaten og den nåværende ledelsen i Oslo politidistrikt har fulgt den tidligere hasjbaronens eksempel.

Cappelen har løst forsvareren sin, Benedict De Vibe, og hans datter, advokatfullmektig Kaja De Vibe Malling, fra taushetsplikten, slik at de kan snakke. En haug av Jensens gamle kolleger dukker opp. Stort sett for å skryte av Oslo-politiets største gullgutt.

For Jensen var en stjerne – i nesten to tiår før det smalt. Han sørget for at MC-krigen roet seg. Han ryddet opp i gjengmiljøet i hovedstaden. Han fikk resultater og han kom på TV, og fikk med det stor frihet til å ture frem som han ville.

GULLGUTTEN: Eirik Jensen, til venstre, og tidligere etterforskningsleder i Oslo-politiet, Leif A. Lier, i lykkeligere dager.

Vi møter mamma Eva og søster Nina, samt både purker og skurker i rikt monn: Tidligere etterforskningsledere og avdelingssjefer på den ene siden, gjengmedlemmer og MC-folk på den andre. Gunnar Evertsen, tidligere nestkommanderende i den såkalte Nordlandsmafiaen, avlegger serien et besøk, og har en høne å plukke med absolutt alle.

Eggen, nevnt tidligere, snakker om «et større bilde», og antyder med det at korrupsjonen i Oslo-politiet muligens ikke startet og stoppet med Eirik Jensen. Serien har dessverre ikke ambisjoner om å forfølge dét sporet.

TØFF TYPE: Gunnar Evertsen i «Mr. Good – gåten Eirik Jensen».

Alle tegner og forklarer som om de aldri hadde gjort annet. De glamorøse dronebildene får Oslo til å se mer urban, og mye renere, ut, enn den er. Rekonstruksjonene av biljakter og avhør er holdt på et subtilt nivå. Cappelens og Jensens mange tekstmeldinger, idiosynkratiske i syntaks og overmåte opptatte av været, krydrer det visuelle. Som sagt: Vi er proffe i dette gamet her hjemme.

Er Netflix-produksjonen «Mr. Good – gåten Eirik Jensen» oppsiktsvekkende nok for det store utland, der Jensen ikke var kjendis fra før? Eller vil de riste på hodet og tenke «å ta sånn på vei for noen tonn hasj, har de virkelig ikke noe annet å bry seg med der oppe?». Én muligens møkkete snut er ikke jo så mye i forhold til et dusin i «We Own This City».

NARKOBARONEN SOM UNG MANN: Gjermund Cappelen i «Mr. Good – gåten Eirik Jensen».

Vel. Det er ikke vårt problem, og vi skal være glade for at norske narkobaroner ikke er som andre narkobaroner. «Mr. Good – gåten Eirik Jensen» underholder godt mens den står på.

Her er det på sin plass å nevne at dette er noe så sjeldent som en Netflix-serie som – hold på hatten! – ikke er for lang. Heia Norge!