SENTRAL: Skuespiller Jung-Jae Lee (48) i rollen som Seong Gi-hun i «Squid Game».

«Squid Game» for populær i Sør-Korea – Netflix saksøkt

En sørkoreansk internettleverandør har gått til sak mot strømmegiganten fordi den superpopulære TV-serien belaster nettet for mye.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SK Broadband, som selskapet heter, krever at Netflix dekker de utgiftene som følger i kjølvannet av den økte nettrafikken, skriver Reuters.

Den sørkoreanske TV-serien har blitt en massiv hit verden over etter at den ble lansert for et par uker siden. Den ligger i skrivende stund øverst på topplisten i en rekke land, også Norge. Den ligger angivelig an til å bli Netflix’ største seermagnet noensinne.

Responsen er også ellevill i seriens hjemland, og en rettsinstans i Seoul har allerede konkludert med at Netflix bør bla opp «en passende sum» til støtte for nettleverandøren – som får utgifter til utbygging og vedlikehold.

les også Miley Cyrus har inngått TV-avtale

Også politikere i landet har tatt til orde mot distributører som ikke sørger for økonomisk støtte til bredbåndsleverandører når strømmeinnhold fører til «trafikksmeller» som dette.

I fjor – i en lignende disputt – sto Netflix på sitt og mente at leverandøren har en egen forpliktelse overfor sine kunder om å levere varene, og at Netflix ikke skulle kreves for noe.

Netflix motsetter seg søksmålet, men har nå ifølge Reuters uttalt at de vil vurdere situasjonen, inngå en dialog med SK Broadband og jobbe for at leverandørens kunder ikke skal oppleve problemer med strømmingen.

les også TikTok-stjernen Addison Rae fikk gigantavtale med Netflix

Den sørkoreanske nettleverandøren opplyser at heller ikke YouTube betaler noen avgift for alle brukerne de har i Sør-Korea. Amazon, Facebook og Apple gjør imidlertid det.

I hjemlandet USA har Netflix de siste syv årene betalt en avgift til bredbåndsleverandøren Comcast Corp for å sørge for høyere netthastighet for brukerne.

Livsfarlig spill

«Squid Game» er en spenningsfylt serie med noe makabert innhold. Den strekker seg over ni episoder og handler om hundrevis av pengelense spillere som takker ja til en mystisk invitasjon til å konkurrere i barneleker. Premien er fristende, men innsatsen dødelig.