TV-anmeldelse «Arveoppgjøret»: Langdryg arv

«Luksusfellen» for deg som ikke skal særlig mye videre i livet.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Arveoppgjøret»

Norsk realityserie i fem deler

Programleder: Siri Kristiansen

Regi: Kjell Erik Moen

Premiere på NRK1 torsdag 14. april 19.45

Det er nok en god grunn til at NRK kjører premiere på denne serien i starten av en familehøytid.

Midt mellom smågodt, brettspillforstoppelse og variabel krim kan storfamilien utsettes for det alle må gjennom, men ingen vil snakke om: Hvordan skal vi gjøre det med den derre arven, egentlig?

Siri Kristiansen tar praten som aldri blir noe av.

I en slags omvendt versjon av «Luksusfellen» møter hun familier som har utfordringer i nær framtid, i den forstand at én generasjon snart går ut av tiden. Og ser på hvordan neste generasjon skal håndtere det jordiske godset de setter igjen.

I denne forståelsen av «jordisk gods» betyr det primært eiendom. Som i hus, leiligheter og låver. Men også Hytta med stor forbokstav, bunadssølv og generelt ting med vel så høy affeksjonsverdi som økonomisk verdi.

En deltager refererer til at man skal skrive slike avtaler på solskinnsdager, slik at de også holder på regnværsdager. Men hva med familiens veteranbil som kun er laget for solskinnsdager?

Hvorfor Siri Kristiansen er i stand til å bistå i dette er litt uklart i starten. Men hun jobber godt som medmenneske og samtalepartner, der hun generelt leverer på sitt joviale, nysgjerrige og uredde selv. Med et snev av personlige referanser i introduksjonen til hver episode.

Det jurdiske klarlegges av Advokat Anne-Sofie Rolfsjord som strekker opp forholdet mellom ektefeller seg i mellom, mellom barn og ektefeller og så videre og så videre så ryddig at man nesten kan tro det er enkelt.

Første episode er «kjendisepisoden», der tidligere «Paradise Hotel»-deltager Magne Robberstad og hans familie skal fordele en imponerende mengde med hus, tomter og hytte. Andre vi møter diskuterer tyngre utfordringer som å skille ut tomt til kårbolig og beholde et praktverk av en småbrukshytte, rett over svenskegrensen.

Å vise fram vanlige familier som ikke akkurat krangler om eiendomsrett og definitivt ikke er dysfunksjonelle er en god idé. Etter første episode er det likevel litt vanskelig å virkelig bli engasjert i denne til tider «lett-grafsende i privatlivet for sakte-TV»-idéen.

Serien har enkel grafikk som forklarer familieforhold og noen enkle, men sentrale begreper. Det savner en Hallgeir Kvadsheim-karakter som med oppgitt panne utsetter deltakerne for forklaringer alt blir satt opp i kroner og øre.

Samtidig som det er åpenbart at få av disse familiene vil snakke om nettopp kroner og øre. Samt at opplevd verdi kan være relativt. Generelt er familiene meget reflekterte, ryddige og nesten kjedelig enige. Det blir ikke så veldig interessant eller nyttig TV av den grunn.

Ikke at det hadde vært noe bedre med et kjefteprogram der folk virkelig forbanner hverandre og deler huset med motorsag. Likevel blir episodene litt seige og langdryge.

Det positive er at flere over en viss alder sannsynligvis vil ta tilsvarende samtale hjemme i etterkant. Sånn sett kunne man gjerne hatt et «Vil du snakke med noen om arv»-nummer på slutten.

Eller i alle fall noen som kunne bistått utfyllende om antikvitetsverdi, boligverdi og om arveoppgjør som virkelig har gått ad undas.

Men det hadde blitt et litt annet oppgjør.

Anmelderen har fått se tre av fem episoder