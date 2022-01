ÅRETS NAVN: Maren Lundby ble kåret til «Årets navn» på lørdag. Til sammen var 749.000 som fikk med seg hele sendingen fra Oslo Spektrum lørdag.

Så mange så Maren bli «Årets navn»

749.000 fikk med seg «Idrettsgallaen» på lørdag, mens 331.000 så «Hver gang vi møtes» direkte. Men det var «Mesternes mester» som er helgens mest sette TV-program. Med 957.000 seere på fredag og med totalt 1.357.000 seere i løpet av helgen.

Av Jørn Pettersen

Publisert:

De totale seertallene, inkludert opptak, repriser og NRK TV er 776.000 seere. I fjor var tilsvarende seertall for øvrig 782.000, mens i 2020 hadde Idrettsgallaen hele 995.000 seere etter første helg.

Så langt har 622.000 seere har sett den andre episoden av «Hver gang vi møtes».

Det var skihopperen Maren Lundby som ble hedret med «Årets navn» på Idrettsgallaen – og hun lovet at det blir motivasjon for å komme tilbake i hoppbakken. Mens Karsten Warholm kåret til årets mannlige utøver på Idrettsgallaen.

I sesongens andre runde av «Hver gang vi møtes» var det Maj Britt Andersen (65) som inntok hedersplassen. VGs anmelder trillet som vanlig terningkast underveis.

Første nyttårsdag var det 943.000 som valgte «Mesternes mester» mens 391.000 valgte TV 2 og «Hver gang vi møtes» samme kveld. Men seertallene viser at i løpet av helgen hadde til sammen 1.284. 000 sett «Mesternes mester». Denne helgen ble begge disse seertallene toppet. 957.000 så programmet på fredag, men så langt har altså hele 1.357.000 sett andre episode av «Mesternes mester».

Tilsvarende seertall fra TV 2 viste at premieren på «Hver gang vi møtes» ble sett av 667.000 seere i løpet av forrige helg. Denne uken er tilsvarende tall noe lavere, 622.000.

«Mesternes mester» og Aksel Lund Svindal ble vist på fredag denne helgen – og slik blir det resten av denne sesongen. Heller ikke i denne gangen var det noen som måtte forlate programmet. Men seerne fikk en styrke oppvisningen av en annen verden da roeren Nils Jakob Hoff satte ny rekord i Jerngrep

584.000 seere har så langt sett premieren av «The Voice» som ble sendt på TV 2 fredag.

NRK har som kjent allerede nå bestemt seg for at det blir en ny sesong med «Mesternes mester» – og Aksel Lund Svindal har fått tilbud om å fortsette som programleder.

– Og han har sagt at han har lyst, sa prosjektredaktør Pia Basberg i NRK til VG.

– Dette har gitt mersmak og jeg har fått signaler om at det blir flere «Mesternes mester» på meg. Én gang er for lite. Det er jeg glad for sa for øvrig Aksel Lund Svindal i et intervju med VG 1. nyttårsdag.

Det er for øvrig fortsatt ingen enighet i konflikten mellom TV 2 og Telenor. Dermed er fortsatt alle de 550.000 kundene av Telenors TV-tjeneste, T-We, uten tilgang til samtlige TV 2-kanaler.