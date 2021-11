TV-STJERNE: Kal Penn, her på en NBC-tilstelning i Beverly Hills i 2019.

Skuespiller Kal Penn står åpent frem som homofil – og forlovet

Film- og TV-stjernen Kal Penn (44), tidligere stabsansatt i Det hvite hus, forteller om kjæresten for aller første gang.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske Penn, kjent fra «House», «Designated Survivor» og «Harold and Kumar», har hatt mannlig kjæreste i 11 år. Kun familien og vennene har visst det, men nå letter skuespilleren på sløret for resten av verden.

I en ny bok med tittelen «You Can’t Be Serious» forteller Penn om hvordan han og forloveden Josh møttes og forelsket seg da Penn jobbet for Barack Obama-administrasjonen i Det hvite hus.

– Jeg oppdaget min egen seksualitet relativt sent i livet sammenlignet med mange andre. Men det finnes ingen tidslinje for sånne ting. Folk finner ut av greiene sine på ulike tidspunkt i livet. Jeg er glad for at jeg gjorde det akkurat da jeg gjorde det, sier Penn til People.

44-åringen, som opprinnelig heter Kalpen Suresh Modi og har indisk opphav, opplyser at han alltid har hatt familiens støtte i livet, både når det gjelder jobb og valg av livspartner. Da Penn forelsket seg i Josh, som han ikke oppgir etternavnet til, fikk familien og vennene raskt vite om det.

– Når du allerede har fortalt dine indiske foreldre og det sørasiatiske samfunnet at du planlegger å bli skuespiller, er de fleste samtaler etter det ganske enkle, sier Penn humoristisk.

– Mange har helt andre erfaringer enn meg, det vet jeg, så jeg føler meg veldig heldig, legger han til.

Penn presiserer at han aldri har forsøkt å skjule legningen eller kjæresten i dagliglivet. Det er bare offentlighete som ikke har vært innviet. Når han og Josh er ute på byen, lever de åpent som par og har gjort det hele tiden. Planen er å gifte seg om kort tid.

Nå gleder Penn seg til å dele sin personlige historie med fansen og leserne av boken, som slippes denne uken.

– Men Josh, kjæresten min, foreldrene mine og broren min – de fire i familien som står meg aller nærmest – er ikke så begeistret for oppmerksomhet og styrer gjerne unna rampelyset, sier han.

Josh er med enkelte bilder på Penn sin Instagram, som dette, der han står lengst til høyre:

Penn har brukt over fire år på å skrive boken. I en video på Instagram for tre uker siden fortalte han om innholdet – da uten å nevne kjærlighetshistorien:

