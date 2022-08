UTE: Triana Iglesias måtte forlate «Skal vi danse: All stars» på lørdag. Her med sin dansepartner Ole Thomas Hansen.

446.000 så «Skal vi danse: All stars»

446.000 fikk med seg premieren på «Skal vi danse: All stars» på TV 2 i løpet av helgen.

Seertallene fra TV 2 viser at det var 332.000 som fulgte sendingen direkte, mens totalt sett var det 446.000 som fikk med seg nyskapningen av «Skal vi danse» i løpet av helgen.

Til sammenligning samlet «Skal vi danse»-premieren i fjor høst totalt 561.000 seere, mens 423.000 så sendingen direkte.

Men det er flere faktorer som preger årets premieretall. Konflikten med Altibox er fortsatt ikke løst. Dermed er det 530.000 TV-kunder eller rundt regnet en million TV-seere som har svarte TV 2-skjermer.

I fjor høst hadde «Skal vi danse» tøff konkurranse om seerne fra «Stjernekamp». Lørdag sendte NRK1 Jaktstarter fra Toppidrettsveka i den samme sendetiden.

Lørdag ble for første gang i «Skal vi danse»-historien en deltager sendt hjem allerede på premieren. Triana Iglesias felte tårer av lettelse etter sin prestasjon, men røk ut etter duell mot Kari Traa. I «Skal vi danse: All stars» er det som kjent tidligere deltagere som for første gang konkurrere mot hverandre.

– Veldig kjedelig, sa Triana til VG rett etter programmet om kveldens resultat.

Dette er den 18. sesongen av «Skal vi danse» på TV 2. Siden starten i 2006 har nærmere 200 kjendiser svinget seg over dansegulvet.

Uken før premieren har vært preget av skader for flere av deltagerne. Blant annet havnet proffdanser Santino Mirenna på sykehuset tidligere denne uken.

Etter mer enn 150 dager med svarte TV 2-skjermer er det fortsatt ingen løsning på konflikten mellom Altibox og TV 2. Men mandag for to uker siden skrev VG at nå er TV 2 og Altibox i forhandlinger igjen. Det bekreftet både kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox og kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand overfor VG.

– Vi vil prioritere arbeidet høyt, slik at dette ikke blir en langvarig prosess, opplyste Willand til VG den gang. Lørdag skrev Willand i en SMS til VG «ingenting nytt å melde her».

Helt siden 1. april har 530.000 Altibox-kunder og godt over en million TV-seere vært uten TV 2. Konflikten har uten tvil påført TV 2 store tap. Noe Willand bekreftet i et intervju med VG.

– TV 2 taper store penger på denne konflikten. Men dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig og fremtidsrettet avtale, sa Willand.

Marianne Massaui, TV-sjef i mediebyrået MediaCom sier dette om situasjonen i markedet for TV-reklame nå:

– Det er høy etterspørsel etter seere.