POPULÆR TRIO: f.v.: Barbie Ferreira, Zendaya og Sydney Sweeney på premieren til TV-serien i Los Angeles i 2019.

Barbie Ferreira forlater «Euphoria»

Barbie Ferreira (25) er ikke med i sesong tre av HBO-serien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter skuespilleren selv på InstaStory.

«Etter fire år der jeg har fått spille den mest spesielle og gåtefulle rollen som Kat, må jeg ta et veldig tårevått farvel», skriver den amerikanske stjernen.

«Jeg håper mange av dere kunne kjenne dere igjen i henne, som jeg gjorde, og at det ga dere glede å se hennes reise mot den hun er i dag», fortsetter Ferreira.

25-åringen sier at hun la all sin omsorg og kjærlighet i rollefiguren, og at hun håper TV-seerne skjønte det.

«Jeg elsker deg, Katherine Hernandez», runder hun av med.

Deadline har forsøkt å få en kommentar fra HBO, uten hell.

TV-STJERNE: Barbie Ferreira på en tilstelning i Los Angeles i april i år.

Ferreira har figurert i rollen som Kat(herine) siden første sesong i 2019.

Ifølge Deadline har det vært spekulert på dårlig kjemi på settet mellom 25-åringen og serieskaper Sam Levinson, men det har Ferreira avkreftet.

«Euphoria» har vunnet flere EMMY-statuetter og satt seerrekorder, og i februar ble det kjent at det kommer en sesong tre av ungdomsdramaet. Men da altså uten minst et sentralt medlem av vennegjengen.

Det har knyttet seg stor spenning til hvem som dukker opp i den kommende runden, og hvem som eventuelt ikke gjør det. Til nå har skuespillerstaben holdt kortene tett til brystet.

I sentrum for TV-serien står videregåendeeleven Rue (spilt av 25-årige Zendaya) – som sliter med rusavhengighet etter å ha mistet faren. Samtidig prøver hun å navigere vennskap, familiebånd og kjærlighet.

Det er ikke kjent når den nye sesongen får premiere.