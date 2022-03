FAR OG DATTER: Malia og Barack Obama sammen i april 2016.

Malia Obama (23) fikk Amazon Prime-jobb

Tidligere presidentdatter Malia Obama har fått jobb som manusforfatter på den nye TV-serien til Donald Glover.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Multitalent Donald Glover, også kjent som artisten Childish Gambino og skaper av TV-serien «Atlanta», har ansatt Malia Obama i sin stab av manusforfattere, bare kalt «writers room», til en kommende serie på strømmetjenesten Amazon Prime.

Det bekrefter Glover til blant andre Vanity Fair.

– Hun er en utrolig talentfull person. Skrivestilen hennes er veldig god, sier han til magasinet.

ARTIST: Donald Glover på Vanity Fairs Oscar-fest 27. mars.

Serien som utvikles handler ifølge VF om en rollefigur som minner om Beyoncé og har muligens arbeidstittel «Hive».

Malia Obama ble uteksaminert fra prestisjeuniversitetet Harvard i fjor, men allerede før hun begynte å studere, hadde hun jobb som praktikant ved Harvey Weinsteins New York-kontor i 2017. Før det var hun assistent på Halle Berry-serien «Extant» i 2014 og på Lena Dunhams «Girls» i 2015, ifølge Hollywood Reporter og The List.

MØTER FOLKET: Malia Obama serverer lunsj på en militærbase i Aviano i juni 2015.

Donald Glovers samarbeidspartner på «Atlanta», broren Stephen, som også jobber med den nye serien, skryter av Malia Obamas kvaliteter.

– Donald sier alltid at perspektiv er viktig, og folk med ulike perspektiver er viktig for en manusforfatter-stab. Og hun har opplagt et unikt perspektiv på alt, sier han og fortsetter:

– Så vi ønsket å høre hennes historier og få henne til å jobbe med oss. Og det å høre på hennes historier og ha henne involvert, ga oss virkelig mange gode ideer.

FAMILIEN: Daværende presidentfamilie, Sasha, Malia, Michelle og Barack Obama på innsettelses-paraden i Washington i januar 2013.

Donald Glover signerte en kontrakt med Amazon Prime i februar 2021 som ifølge Variety angivelig skal være på et åttesifret dollarbeløp – altså minst ti millioner dollar.