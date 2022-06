GAMLE, GODE: «Norges sprekeste»-gjengen. Programleder Erik Solbakken til høyre.

TV-anmeldelse «Norges sprekeste»: Eldre-oppgjøret

«Mesternes mester» for seniorer.

«Norges sprekeste»

Norsk konkurranse-reality i åtte episoder

Premiere på TV 2 mandag 27. juni

Produsenter: Erik Solbakken, Jørgen Høst

Programleder: Erik Solbakken

Joda, «Norges sprekeste» er en konkurranse-realityserie helt etter oppskriften. Den er filmet som en konkurranse-reality. Den er klippet som en konkurranse-reality. Den er lydlagt som en konkurranse-reality. Deltagerne i den måler krefter mot hverandre – i styrke, fart og utholdenhet – akkurat som i en konkurranse-reality.

Det som kanskje gjør den en smule unik, og årsaken til at serien skal ha vakt ha vakt «stor internasjonal interesse» (står det her), er at den våger å bryte det siste TV-tabuet: «Norges sprekeste» slipper eldre mennesker løs på TV-skjermen.

Sluttet de ikke med det på 1990-tallet en gang? Omtrent da TV 2 ble lansert, og alle – over natten – var unge og blonde?

HØYT HENGER DE: Mariann Stenbakk i «Norges sprekeste».

Vel – velkommen tilbake. Eldre folk kan trengs. I en reality-virkelighet (!) som stort sett belønner kynisme, føles det OK at «Norges sprekeste» er hakket varmere, hakket mer jovial.

Deltagerne heier litt mer hjertelig på hverandre. Er rausere med klemmene og skulderklappene. Livet har en tendens til å gjøre de fleste av oss mer ydmyke enn din gjengse, topptrente 23-åring.

Ikke at de mangler (beklager det fæle uttrykket) «vinnerskalle», disse folkene. Overhodet ikke. De ti vi møter i serien, har alle lyst til å stå øverst på pallen når medaljene deles ut. Alle har drevet med idrett og mosjon tidligere. Og de heter:

Linda (72), med bakgrunn fra orientering. Rolf (75), boksing. Mariann (77), fra Moss, er en løper, med en løpers kropp. Ingrid (74) driver med dans, Kirsti (73) – aerobic. Sistnevnte bor på Hvaler og er glad i Elton John.

KLAR, FERDIG ... : Linda Verde (til venstre) og Kirsti Nordbyhaug Engh i «Norges sprekeste».

Videre: Bjørg (68) spiller bordtennis. Mahinder (73) driver med yoga. Inge (76) har vært håndballspiller- og trener, og utroper uten å mukke seg selv til «en ledertype». Mortens (71) kjærlighet er langrenn, og lidelse og seigpining er hans mellomnavn («jo tyngre og verre, jo bedre for meg»). Nils Harald, «en snill mann som bor i Tromsø», driver med fitness, og har en brystkasse langt yngre menn vil misunne ham.

Hva er det så programleder Erik Solbakken har tenkt å plage disse pensjonist-overmenneskene med? Typiske konkurranse-reality greier, i krysningspunktet mellom selskapsleker og rein, skjær tortur.

Stå stille og hold denne tunge klossen! Klatre til toppen av det 30 meter høye tårnet! Løp rundt med det tunge dekket! Ut på vannet og padle for livet!

UTE OG PADLER: Deltagerne tar til vannet i «Norges sprekeste».

Om du er av typen som synes at konkurranse-reality kan bli ganske monotone greier, kommer ikke «Norges sprekeste» til å forandre på det. Vi snakker sommerlig sakte-TV her, med en programleder-innsats som neppe kan ha vært særlig svetteutløsende for en så rutinert mann som Solbakken. Koselig, og ganske kjedelig.

Til slutt, to ting:

1. Er det skrevet i TV-bransjens Rosetta-stein at konkurranse-reality programmer på død og liv må sende hjem én deltager per program? Eller er det mulig å tenke nytt rundt dette? Jeg spør fordi den evinnelige hjemsendingen i akkurat dette programmet føltes litt ekstra kjip:

«Utslagsduellen», som den heter, handler liksom utelukkende om å sette «svake» – i noen tilfeller syke og skadede – deltagere opp mot hverandre. Undertegnede fikk en emmen smak i munnen av det. Jeg er lei av at folk sendes hjem.

MELLOM SALGENE: «Norges sprekeste»-deltagerne tar en velfortjent pause.

2. Didrik Solli-Tangen dukker opp for å ta en trall i slutten av den første episoden, tilsynelatende apropos absolutt ingenting. Pussig. Men hyggelig nok, for all del. Folk liker Didrik Solli-Tangen.

Anmelderen har sett fire av åtte episoder