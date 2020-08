SINT MANN: Randi (Merete Ekelund) og Morten (Kevin Vågenes) jobber med Morten sin sinnemestring. Foto: Martin Hogsnes Solvang/NRK

TV-anmeldelse «Parterapi, Sesong 4»: Innemestring

Fjerde sesong av «Parterapi» fikser feilskjærene fra sesong tre. Og er mye sintere.

Parterapi, sesong 4

Norsk humorserie i ti episoder

I hovedrollen: Kevin Vågenes

Serieskaper: Kevin Vågenes

Manus: Martin Zimmer og Kevin Vågenes

Regi: Lars Kristian Flemmen

To episoder tilgjengelig på NRK TV nå.

Nye episoder slippes hver fredag.

Tredje sesong «Parterapi» framstod etter hvert noe i villrede over hva den egentlig ville få til. Videreføre det eksisterende - eller prøve seg på noe nytt?

De sterkeste snakkisene - Kjell «Helt Enig» Simen, Siv «Og vi lo» Anita og Kenneth fikk fortsette, men tråkket litt for mye opp gamle tema. Mens serieskaperne samtidig innførte nye karakterer som ikke fremsto like gjennomskrevet. Litt for mange av poengene ble hengende, som om man håpet at Bjarne sin avslutter «da legger vi den død» skulle bli en ny «og vi lo».

Det ble ikke det.

I episodene som VG har fått se av sesong fire er det kun hardingen Sofus og mistenksomme Mia («sahtaan Tommy») som er videre fra sesong tre. Kjell-Simen, Maiken og Sara-Eline henger med fra sesong to. Ja, og så dukker både kaklelatter-Signe og, basert på pressebildene, Siv Anita opp igjen nå også.

HER ER HAN IGJEN: Kjell-Simen (Vågenes) med sin nye flamme, Turid-Beate (Hanne Gjerstad Henrichsen). Foto: Martin Hogsnes Solvang/NRK

Hos undertegnede føles spesielt Kjell-Simen utbrukt nå. Nok engang med ny dame, fremdeles like avhengig av eks-kona. Mens Sara-Eline sine replikker formelig blomstrer innover: «Presse du mæ til å bidra mer i forholdet? Fy faen, Alex.»

Terapiparene i sesong fire er den samme burleske blandingen av kontrollfriker, overromantiske gråtkvalte tullinger og folk som vrir og vrenger på absolutt alt. Der det utfordrende fremdeles er at personene er så tett på virkelige personer at det er en skrekkblandet fryd.

Det Paradise-aktige paret Martine og Sander mener at forholdet ser bra ut så lenge utseendet ser bra ut. I alle fall Vågenes sin Sander-rolle, som blant annet også bidrar med seriens mest irriterende stemme, og nyordet «surpuling». Mens Samantha, som er sammen med Robert, begår en imporende sterk velartikulert parodi på den moderne setningsjangeren «norsk med engelsk på slutten».

HÅPLØST ROMANTISK: Chris (Vågenes) er håpløst forelsket i Jannicke (Karoline Solbakken) Foto: Martin Hogsnes Solvang/NRK

Den beste av de nye karakterne er bergenseren Morten. Han klarer på ingen måte å kontrollere aggresjonsnivået sitt sammen med Randi. Slik blir han en veltimet helvetesversjon av Helge Jordal anno «Orions Belte». Med det beste innen vestlandsk banning. Nei, det er langt fra Nils Vogt sin «Karl». Sjelden har det vært like gøy og skummelt at noen hisser seg opp.

Uansett er det mangfoldet til Kevin Vågenes som virkelig imponerer. Hvordan han trer ut og inn av 11 karakterer i løpet av disse tre første episodene. Og ikke minst medspillerne hans, som alle sammen klarer å være like alvorlige, påståelige, oppgitte og innstilte på at forholdene skal fortsette. Et interessant scenario hadde vært å se dem møtes i en egen terapigruppe.

Det hadde nok bare vært til å grine av.

Anmelderen har sett de tre første episodene

Publisert: 28.08.20 kl. 15:16

