SENTRALE: Emilia Clarke og Kit Harington spiller Daenerys Targaryen og Jon Snow i «Game of Thrones. Foto: Helen Sloan / AP

Svimlende prislapp på «Game of Thrones»-slutten

750 millioner kroner skal det ha kostet å produsere den aller siste sesongen av suksesserien. NB! Vurderinger og enkelte spoilers fra tredje episode følger!

« Game of Thrones »-finalen er under oppseiling. Natt til mandag slapp HBO den tredje episoden av totalt seks i den aller siste sesongen. Reaksjonene har ikke uteblitt, og i sosiale medier spekuleres det heftig rundt de ulike karakterenes skjebner.

Den ferskeste episoden, som har tittelen «The Long Night (Den lange natten)», er med sine 82 minutter den lengste i serien til nå.

Ifølge Fox News kostet det altså 750 millioner kroner å spille inn hele siste sesong, noe som tilsvarer 125 millioner kroner per episode. Hollywood Reporter anslår at serien med sine totalt åtte sesonger har en samlet verdi på 8,6 milliarder kroner.

Hvor mye av budsjettet som gikk med til denne ukens intense drama, er ikke kjent, men aldri før skal en TV-produksjon har servert en så lang og omfattende kampscenene som det TV-seerne fikk gjennom slaget mot de levende døde ledet an av Jon Snow/Aegon Targaryen og Dragedronningen Daenerys i Winterfell.

– Gåsehud og hjertesorg

New York Times-skribent Jeremy Egner skriver at han på forhånd var veldig spent på om denne ukens episode var «for hypet», at serien for første gang ville ende opp med en krasjlanding fordi «den var for episk for sitt eget beste». Han fryktet at det ville være umulig å presentere en kamp som ville yte konflikten rettferdighet, samtidig som TV-seerne ville bli følelsesmessig påvirket.

Egner konkluderer med at han engstet seg unødig, og at resultatet overskred forventningene.

«Episoden var et mesterstykke av spenning og forløsning, gåsehud og hjertesorg, grandios og intim», skriver han og påpeker at her fikk man alt – skrekk, action og melodrama.

For mørk?

Skribenten mener likevel ikke at episoden var perfekt. Blant annet trodde han at en av karakterene døde, frem til han så at vedkommende var med i teaseren for neste episode. Han mener også at dragescenene var så mørklagt at det var vanskelig å skille rollefigurene fra hverandre.

Flere andre medier har også kastet seg over fan-reaksjoner, som går ut på at episoden bokstavelig talt var for mørk, fordi kampen fant sted og dermed også var filmet nattestid.

«Man visste at dette ville bli krevende kost, men folk flest hadde ikke regnet med at den skulle bli så vanskelig faktisk å SE», skriver Harpers Bazaar.

55 netter

Entertainment Weekly melder at «Den lange natten» krevde 11 iskalde innspillingsuker, totalt 55 netter, ofte med massivt regn og krabbing i gjørme. 750 crew-medlemmer og mange hundre statister var til stede hele tiden.

– Ingenting kan forberede seg på hvor fysisk utmattende det er å være med på noe sånt, har Maisie Williams uttalt til EW.

Williams spiller Arya Stark i serien og fikk en særdeles sentral rolle i den nyeste episoden.

– Natt etter natt etter natt, og det stopper aldri. Man kan ikke bli syk, og man må passe veldig på seg selv, fordi det er så mye som ingen andre kan gjøre for deg. I enkelte øyeblikk er man så nedbrutt som menneske at man bare vil gråte, har skuespilleren forklart.

«Game of Thrones» kan skilte med 38 Emmy-priser og 132 nominasjonerer – og er HBOs desidert største suksess til nå.

Flere titalls millioner mennesker følger fantasy-serien basert på George R. R Martins bøker. Men selv ikke forfatteren vet hvordan serien ender.

Det gjenstår altså tre episoder av «Game of Thrones», som første gang gikk på lufta i 2011. Den aller siste episoden slippes natt til 20.mai.

