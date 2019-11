TÅREVÅTT: Amanda Helseth felte tårer da det var klart at hun gikk av med seieren. Her med konkurrenten i finalen, Ulrikke Louise Wiik. Foto: Matti Bernitz / TVNorge

Amanda (20) gråt da hun ble den yngste «71º nord»-vinneren noensinne: – Mye følelser som måtte ut

Roeren hadde som taktikk å ikke vise sine sterke sider. Det så ut til å funke da hun slo ut sin «søster» på innspillingen for å vinne «71 grader nord».

Nå nettopp







Torsdag kveld ble det klart at Amanda Helseth fra Ålesund stakk av med seieren i denne sesongen av realitykonkurransen på TVNorge.

– Det føltes helt uvirkelig. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme så langt, så plutselig sto jeg der som vinner av hele greia. Da begynner du å tenke tilbake på alt du har vært med på. Jeg begynte å gråte. Det var skikkelig mye følelser som måtte ut, sier hun til VG.

I AKSJON: Amanda er toppidrettsutøver og satser mot OL med vinnerpengene fra serien. Foto: Arve Helseth

Det var i mai i år hun var med på innspilling over fire uker. Dermed har hun måttet holde munn om resultatet i et halvt år.

– Det har vært ganske vanskelig. Jeg har hatt veldig mange fine opplevelser og hadde lyst til å fortelle om alt, så det å komme hjem og være helt stille, har vært vanskelig. Mange har spurt hvordan det var, og alt jeg har kunnet svart er «gøy», sier hun til VG.

les også Guro Fostervold Tvedten om den vanskelige tiden: – Jeg var ikke lenger bra nok for noen

Hun beskriver Ulrikke Louise Wiik som hun var i finalen med som sin bestevenn gjennom opplevelsen:

– Vi var som to søstre. Vi hadde som mål hele veien å komme til finalen sammen. Det er helt sykt egentlig! Vi var seks gutter mot to jenter en periode og det så litt mørkt ut. Guttene slo seg fort sammen mot oss, sier Helseth.

VANT: Amanda på Nordkapp sammen med programleder Tom Stiansen og medfinalist Mathias Andre Ekornås. Foto: Matti Bernitz/ TVNorge

– Hvordan var det å konkurrere mot noen som sto deg så nær i innspurten?

– Det var litt spesielt, men vi var enige om å gjøre vårt beste - den som vinner fortjener det uansett. Men begge er veldig konkurransepersoner, så det var Ikke snakk om at vi ikke skulle gi alt. Når jeg konkurrerer, da tenker jeg ikke på den andre, jeg skal først og sånn er det, fastslår hun leende.

– Hvor sliten var du da du vant?

– Både semifinalen og finalen kjempeslitsomt. I semifinalen gikk jeg i 12 timer. Jeg var også veldig sliten mentalt av å være med de samme folka hele tiden og hele tiden tenkte spill. Du må hele tiden tilpasse deg folk. Da jeg kom hjem, var jeg bare helt ødelagt.

les også «Skam»-skuespiller Iman Meskini giftet seg i hemmelighet

Amanda forteller at det første hun gjorde da hun kom hjem, var å ligge i senga en hel dag.

– Jeg sov i 13 timer. Det var uvant å sove i en seng igjen. Jeg kjente jeg trengte å koble helt av og ikke stresse med å komme tilbake til hverdagen. Du lever jo i en boble der inne og glemmer verden utenfor. Men når du kommer hjem, er det masse som har skjedd hjemme. Jeg trengte litt tid for meg selv, til å være alene, sier hun.

Taktikk å være «usynlig»

20-åringen synes det mest utfordrende med konkurransen var i starten da alle deltakerne var med og det var mye krangling. Det syntes hun som konfliktsky person var slitsomt - og hun ble ofte et mellomledd for dem som kranglet.

GLIS: Helseth med programleder Stiansen. Foto: Matti Bernitz/ TVNorge

– Min taktikk var å være den som var litt usynlig og ikke vise at jeg var sterk. Jeg ville ikke at folk skulle vite at jeg er veldig sterk eller at jeg kan litt kart og kompass. Da blir man et slags mellomledd i stedet. Det var ingen som så på meg som en veldig sterk konkurrent og valgte meg i duell, så det funket veldig bra!

Såpass bra at Helseth nå er den yngste vinneren av «71 grader nord» på 21 sesonger av serien. Hun er også den niende kvinnen som vinner - tolv menn har tidligere gått seirende ut.

les også Erlend Elias: – Har ligget nesten et halvt år i sengen.

– Det er veldig kult. Jeg visste at jeg var ung deltaker, men at jeg også vant, var veldig gøy!

Trener 20 timer om dagen

Premien består både av en bil verdt 500.000 og 200.000 kroner. Midlene skal Amanda bruke til videre satsing på idretten.

– Jeg satser mot OL i 2014, så det kommer til å hjelpe meg veldig i den satsingen. Det gjør det enklere for meg å kunne satse og studere ved siden av, sier hun.

Roeren trener to økter om dagen - rundt 20 timer i uka - samtidig som hun studerer «Sport Management» på Idrettshøgskolen. Deltakelsen gjorde at hun havnet litt bakpå med treningen.

– Man kan ikke reise bort en måned i sesongen. Men det kom jo godt med likevel! Man må pushe grensene sine, og jeg lærte mye om meg selv jeg tror jeg vil dra nytte av. Men jeg merket da jeg kom tilbake at det var litt tungt å begynne å ro igjen. Men neste år er jeg tilbake der jeg skal være, lover hun.

Publisert: 14.11.19 kl. 21:24







Mer om