I RØFF NORSK NATUR: Bear Grylls tok med seg Hollywood-stjernen Channing Tatum til Byrkjedal i fjor sommer. Snart kan du se resultatet av besøket på National Geographic. Foto: National Geographic

Channing Tatum ble utfordret i norsk natur

Her står Hollywood-stjernen Channing Tatum og villmarksentusiasten Bear Grylls midt i Nord-Europas største steinrøys, Gloppedalsura i Byrkjedal i Rogaland.

Ura, som ble skapt av et enormt ras for 10.000 år siden, er åsted for den første episoden av den femte sesongen av «Running Wild With Bear Grylls» på National Geographic.

– Tatum utfordres nå i brutalt terreng av kampesteiner og rasblokker, og trekking i norsk terreng, bekrefter kanalens Karianne Gamkinn.

Dermed er det ikke lenger noen stor hemmelighet hvorfor Channing Tatum og Bear Grylls plutselig dukket opp samtidig i Norge i fjor sommer.

André Aulie var en av dem som møtte stjernene.

– Jeg var på MC-tur med kjæresten min og to venner, og så stoppet vi på Byrkjedalstunet kafé for å kjøpe is. Inne i kafeen hørte vi at det var en gjeng som snakket engelsk. Vi satte oss ute på en benk, og litt senere hørte jeg en veldig kjent stemme. Jeg snudde meg, og så en person som lignet mistenkelig på Bear Grylls, fortalte André Aulie (23) til VG etterpå.

Samtidig, på samme sted, fikk også Hanne Nilsen fra Bryne en lignende opplevelse.

– Vi satt bare der inne i restauranten og registrerte at det var mange andre der. Plutselig kom Channing Tatum inn og forsynte seg med noe mat eller kaker. I hvert fall tenkte jeg at det lignet veldig på ham, fortalte Nilsen til VG.

Bear Grylls er kjent for å utfordre sine gjester på uvante områder i sin programserie. I Channing Tatums tilfelle sto blant annet fallskjermhopping på timeplanen. Grylls har invitert en rekke superkjendiser til disse utfordringene, deriblant Kate Winslet, Zac Efron og Barack Obama.

Gloppedalsura var for øvrig åsted for harde kamper mot de tyske invasjonsstyrkene i april 1940. I ly fra kampesteinene i ura ble de tyske styrkene påført store tap fra norske soldater.

Publisert: 17.01.20 kl. 20:13

