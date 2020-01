TANKEFULL: Jakob Oftebro funderer på hvordan Sverige kommer til å reagere på at en nordmann spiller Hamilton. Foto: C-MORE/TV2

TV-anmeldelse «Hamilton»: Hamilton Jr.

Jakob Oftebro eier rollen som svenskenes adelsspion i noe humørløs reboot.

«Hamilton»

Svensk spenningsserie i ti deler

Med: Jakob Oftebro, Nina Zanjani, Katia Winter og Kristen Henriksson

Manus: Petter S. Rosenlund

Regi: Erik Leijonborg

Sendes på C-More og TV2 Sumo i Januar

Jan Guillous Coq Rouge har vært gestaltet av hele gullrekka av svenske skuespillere på film. De fleste da de var nærmere 40 enn 30. Mikael Persbrandt var hele 48 da han tolket Hamilton for første gang i 2012.

Jakob Oftebro skiller seg altså ikke bare fra disse storhetene ved å være den første ikke-svensken som blir OP-5s mest kjente. Han er også med sine snaue 34 år på kloden den desidert yngste i rollen noensinne. (I tillegg til at han ser enda yngre ut enn som så).

Oftebro overbeviser som ung, nyutdannet spion med svulmende selvtillit. Både i blodsprutende kjappkoreograferte kampscener. Samtidig som han har en lunhet som gjør ham like troverdig som sjarmør på bar. Hans sosialistiske bakgrunn er dog så nedtonet at det virker mest som enn gimmick.

SPOR: Kristin Ek (Nina Zanjani) er overbevist om at Hamilton er den skyldige. Foto: C-MORE/TV2

«Hamilton» anno 2020 er tettere på James Bond anno Daniel Craig. Og like fåmælt som Jack Reacher. Faktisk sier Carl Gustaf Gilbert Hamilton ikke noe som helst det første kvarteret. Og når han først snakker, er det på engelsk. Det er ikke fordi Oftebro ikke mestrer svensk. Men fordi Hamilton har flere oppdragsgivere. Språkgehøret hans er så absolutt at man begynner å lure på hva slags språk denne karen ikke kan.

Manusforfatter Petter S. Rosenlund (enda en nordmann) forholder seg ikke til noen roman. I stedet oppdaterer han kald krig-utfordringene i Guillous bøker med en nåsituasjon preget av terrorisme i form av cyberangrep og ryggsekkbomber. Den unge Hamilton havner i Säpos fokus. Snarere bestemt Säpo-agenten Kristin Ek (Nina Zanjani) som er overbevist om at den mystiske karen står bak et attentatforsøk på den svenske innenriksministeren 1. mai. Samtidig tar DG (Kristen Henriksson, mest kjent som Wallander, men for øvrig også med i Skarsgårds Hamiltonfilmer) ansvaret for å få et vitne ut av Russland og i sikkerhet i Stockholm.

VENTER: Kristen Henriksson venter på at noen skal spørre hvorfor Kurt Wallander er med i en Hamiltonhistorie. Foto: C-MORE/TV»

Den nok en gang passe håpløse Säpo-gjengen består av parodier som sint aldrende leder, som brøler «hälvete» og «ta dom jävlorna», og langhåret, energidrikkende IT-ekspert. Sistnevnte er Kristin Eks medsammensvorne i jakten på terrorister og Hamilton.

Begge har en hang til å ringe komisk ofte og mye.

Noen av løsningene er vel lettvinte, gjerne basert på magiske tekniske duppeditter og enda mer magisk bruk av tid. Det virker som ingen ler en eneste gang, men er passe opphausete og gravalvorlige strenge.

«Hamilton» er likevel en pulshøy etterretningsskrøne. Kjaptklippet spionrealisme med en troverdig, nyansert hovedrolle. Hvis bare de andre karakterene ikke hadde vært så innmari stive.

Anmelderen har sett de tre første episodene.

Publisert: 01.01.20 kl. 07:29

