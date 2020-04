KVINNE KAN (MEN VIL IKKE AT ANDRE KVINNER SKAL FÅ LOV): Cate Blanchett som Phyllis Schlafly i «Mrs. America». Foto: HBO Nordic

TV-serieanmeldelse «Mrs. America»: Feminismens verste fiende

Da kvinner hevet stemmen – og Phyllis Schlafly sa «hysj!».

«Mrs. America»

Amerikansk drama i ni episoder

På HBO Nordic lørdag 19. april

Manus: Dahvi Waller, Tanya Barfield, Sharon Hoffman, Boo Killebrew

Regi: Amma Asante, Anna Boden, Laure de Clermont-Tonnerre, Ryan Fleck

Med: Cate Blanchett, Rose Byrne, Uzo Aduba, Sarah Paulson, James Marsden, Elizabeth Banks, Tracey Ullman, Jeanne Tripplehorn, Margo Martindale

Den amerikanske aktivisten Phyllis Schlafly (1924-2016) var et gigantisk – mange vil si grotesk – paradoks.

En ressurs av et menneske. Et gedigent organisasjonstalent, med politiske ambisjoner; fullt opplest på det meste – hun visste mer om forsvarspolitikk enn de fleste karrierepolitikere. Likevel viet hun livet sitt til å predike at kvinnens plass var i hjemmet.

Schlafly var «konservativ» med stor «K»: Hun kjempet mot abort, mot enhver nedrustningsavtale og mot Equal Rights Amendment-tillegget til den amerikanske grunnloven, som skulle sikre kvinner de samme rettighetene som menn. (Hun vant).

KVINNE KAN – OG VIL: Rose Byrne som Gloria Steinem i Foto: HBO Nordic

Hvordan er det mulig å lage en utholdelig TV-serie om dette kvinnemennesket? Som endog evner å gjøre henne interessant – i korte øyeblikk til og med sympatisk, på en tragisk måte?

Du må gjøre to ting. 1: Du må overbevise Cate Blanchett, kanskje sin generasjons beste skuespiller, om å spille henne. 2: Du forteller historien om hele «second wave»-feministbølgen, som nådde et slags toppunkt i første halvdel av 1970-tallet, komplett med alle de interne intrigene – som Schlafly kjempet så innbitt mot.

KVINNE KAN: Margo Martindale som Bella Abzug i «Mrs. America». Foto: HBO Nordic

Motstanden hennes inkluderer blant andre Shirley Chisholm (Aduba), den første svarte kvinnen som ble valgt inn i den amerikanske kongressen, kvinnefrontsprofilen og advokaten Bella Abzug (Martindale) og forfatteren Betty «Myten om kvinnen» Friedan (Ullmann).

For ikke å snakke om den «walraffende» journalisten Gloria Steinem (Byrne), den første redaktøren i feministmagasinet «Ms.».

Som alle kan se av navnene over: Det skorter ikke akkurat på drivende dyktige skuespillere i «Mrs. America». Blanchett – med sitt stålaktige smil over perlekjedet og de sirlige draktene – klarer å gi Schlafly et streif av noe sårbart (aldri mer så enn når hun sitter i møter med menn som simpelthen ikke er i stand til å ta henne like alvorlig som de tar hverandre).

KVINNE KAN – MEN TØR IKKE: Sarah Paulson i «Mrs. America». Foto: HBO Nordic

Jeg kan ikke forstå annet enn at Emmy-statuetten allerede er sikret.

Også Byrne, hvis rolle er nesten like stor som tittelrollen, er eminent. Men mest av alt er det ensemblet som skinner: Det går år mellom hver gang så mange kvinnelige skuespillere får så mye å bite i, i én og samme serie (om man ser bort fra forgylte, grunnleggende tomme såper à la «Big Little Lies» (2017 og 2019).

MANNEN BAK KVINNEN: John Slattery som Phyllis Schlaflys ektemann Fred i «Mrs. America». Foto: HBO Nordic

Om «Mrs. America» likevel måtte høres traurig ut for dem som måtte blåse en lang marsj i både feminisme, nyere amerikansk politisk historie og den slags:

Vit at dette er en fargerik (undertegnede har en spesiell forkjærlighet for dekor og scenografi anno cirka 1972), forbløffende artig og underholdende fortelling. På ingen måte den moralske pekefingeren i TV-trynet den kanskje kan høres ut som på papiret.

Anmelderen har sett tre av ni episoder

Publisert: 18.04.20 kl. 17:52

