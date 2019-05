PROGRAMLEDERE: Christine Dancke og Vegard Harm er programledere for i år også for sommerens store begivenhet på Rådhusplassen i Oslo. VG-lista showet Foto: NRK

Gjentar suksessen fra ifjor: Disse to leder VG-lista-showet

Hun er VG-lista veteran, mens han ikke lenger er for nybegynner å regne.

Mindre enn 10 minutter siden







NRKs Christine Dancke trår til for femte gang i programleder-rollen, mens VGTVs egen Gullruten-vinner Vegard Harm er med for andre gang.

Datoen er fredag 21. juni - stedet er som før: Rådhusplassen i Oslo og kanalene er NRK1 og VGTV.

– Jeg føler at jeg gjentar meg selv, men dette er et stort privilegium. VG-lista showet er manges første live-møte med en artist de digger. Jeg elsker at folk samles og blir glade av å høre på musikk, sier Christine Dancke til VG.

Norges offisielle hitliste siden 1958, VG-Lista, fylte 60 år senere i fjor høst. Det er 21 år siden det første VG-lista-showet på Rådhusplassen i 1998.

les også KEiiNO til VG-Lista-showet i Oslo – tror på magisk opplevelse

– Det er helt nydelig og jeg elsker denne jobben sammen Christine. Jeg elsker store scener, dette er en drøm og etterpå er det sommerferie. Herlig, sier Vegard Harm til VG.

FRA TEL AVIV TIL RÅDSHUSPLASSEN: tom Hugo Hermansen og Alexandra Rotan og Fred René Buljo i KEiiNO Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Foreløpig er ikke så mange av årets artister klare. Men tirsdag ble det klart at årets norske Eurovison-deltakere KEiiNO kommer.

– Jeg har mange drømmer, og det å få synge på Rådhusplassen har alltid vært en av dem, sier Alexandra Rotan (22).

les også Morten Hegseth og Vegard Harm vant Gullrutens publikumspris: – Største som har skjedd i livet

Hvem KEiiNO skal dele VG-lista-scenen med, blir klart i nærmeste fremtid.

– Jeg liker at dette handler om artistene og fansen, ikke oss som er programledere. Vi er der bare for å sørge for at programmet går fremover, sier Christine Dancke.

Publisert: 23.05.19 kl. 07:57