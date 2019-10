HE’S BACK: Aaron Paul returnerer som Jesse Pinkman i «El Camino» på Netflix.

20 film- og serietips på TV

VG gir deg 20 anbefalinger av serier og filmer som kommer på en skjerm nær deg denne høsten.

Denne høsten preges av flere store filmpremierer på Netflix – både Martin Scorsese, Steven Soderbergh og festivalroste Noah Baumbach slipper filmer med store Hollywoodstjerner på strømmetjenesten.

I tillegg leverer NRK, TV 2 og Viaplay nytt norsk drama – og vi kan krydre med både internasjonale mørke hester og skandinaviske storsatsinger.

Her er VGs anbefalinger for høsten i kronologisk rekkefølge, utvalgt av filmviter og TV-journalist Ingvill Dybfest Dahl:

KONGELIG: Helen Mirren går igjen inn i en rolle med blått blod i britiske «Catherine the Great» Foto: Hal Shinnie / Sky UK / HBO

3. oktober på HBO Nordic: «Catherine the Great»

Historisk miniserie

Helen Mirren har hovedrollen som Katarina den store, den russiske tsaritsa fra 1762 til 1796. Serien følger keiserinnen mot slutten av hennes regjeringsperiode da hun skal ha hatt en lidenskapelig affære med Grigory Potemkin – et forhold som bidro til å styrke Katarinas jerngrep om Russland.

SKUMLE TYPER: Forest Whitaker (midten) har hovedrollen i «Godfather of Harlem» Foto: David Lee / TV 2

8. oktober på TV 2 Sumo: «Godfather of Harlem»

Krim/dramaserie

Spenning basert på virkelighetens Bumpy Johnson - mafiasjef i Harlem. Serien følger ham fra han på begynnelsen av 1960-tallet kommer ut fra fengsel og finner området han rådet over kontrollert av den italienske mafiaen. I kampen for å gjenvinne kontroll må han involvere Genovese-familien og danne allianse med Malcolm X. Serien er en slags forløper til filmen «American Gangster» fra 2007.

FIENDER: Rachel Skarsten som Alice og Ruby Rose som Batwoman. Foto: Kimberley French / The CW Network / HBO

8. oktober på HBO Nordic: «Batwoman»

Superheltserie

Australske Ruby Rose har hovedrollen som Kate, Bruce Waynes kusine, i det nyeste skuddet på superheltstammen. Hun kommer til Gotham tre år etter at Wayne har forsvunnet på mystisk vis. Denne gangen er skurken en kvinne ved navn Alice som har følgere med skumle dyremasker, og Kate må ta opp kampen.

TILBAKE: Aaron Paul som Jesse Pinkman i «El Camino». Foto: Ben Rothstein / Netflix

11. oktober på Netflix: «El Camino – A Breaking Bad Movie»

Film fra «Braking Bad»-skaper Vince Gilligan

Som tittelen antyder er dette en film i «Breaking Bad»- og «Better Call Saul»-universet som følger Jesse Pinkman på flukt fra både Jack og politiet. Filmen er skrevet og regissert av Gilligan som også sto bak originalene, og Aaron Paul er tilbake som Jesse. Charles Baker og Matt L. Jones er også bekreftet med videre.

FORVIRRET: En mangefasettert Paul Rudd i «Living With Yourself». Foto: Eric Liebowitz/Netflix

18. oktober på Netflix: «Living With Yourself»

Komiserie

Paul Rudd spiller flere roller i denne serien om en mann som tester ut en eksperimentell behandling for å forbedre seg, men i stedet blir byttet ut med en ny og forbedret versjon og må kjempe om sitt eget liv - og familie.

PÅ SPORET: Meryl Streep og Jeffrey Wright i «The Laundromat». Foto: Claudette Barius/Netflix

18. oktober på Netflix: «The Laundromat»

Film fra Steven Soderbergh

Gary Oldman, Meryl Streep, Antonio Banderas og Sharon Stone er blant navnene på rollelisten i dette dramaet. Streep spiller Ellen Martin, en enke som prøver å spore opp en forsikringssvindel og kommer på sporet av to advokater i Panama City. Filmen er ment som en satirisk vri på Panama Papers, men har fått blandet mottagelse av kritikerne.

KLAR FOR KJÆRLIGHET: Anne Hathaway i «Modern Love». Foto: Christopher Saunders / Amazon Prime Video

18. oktober på Amazon Prime Video: «Modern Love»

Romantisk komiserie

Tina Fey, Anne Hathaway, Ed Sheeran og Dev Patel glitrer på rollelisten til denne serien på åtte episoder selvstendige episoder. Den er basert på spalten ved samme navn i New York Times, som har vært publisert siden 2004, og handler altså om kjærlighet i ulike former.

VENNER: Charlie Plummer som Miles og Kristine Frøseth som Alaska i «Looking for Alaska». Foto: Alfonso Bresciani / Hulu / HBO

19. oktober på HBO Nordic: «Looking for Alaska»

Miniserie

Norske Kristine Frøseth har en av hovedrollene i denne serieversjonen av John Greens roman ved samme tittel. Green er altså mannen bak boken filmen «The Fault in Our Stars» er basert på. Charlie Plummer spiller Miles som begynner på internatskole for å følge sine litterære drømmer. Der møter han Alaska Young, en jente med egne drømmer. Serien kommer fra produsent og manusforfatter Josh Schwartz, mannen bak «Gossip Girl» og «The O.C.»

MASKERT HELT: Regina King som Sister Night/ Angela Abar i «Watchmen». Foto: Mark Hill / HBO

21. oktober på HBO Nordic: «Watchmen»

Superheltserie

Om du tilhører dem som synes det ikke kan bli nok superhelter, er serieversjonen av «Watchmen» sikkert noe for deg. Det trekker heller ikke ned at Regina King, Don Johnson og Jeremy Irons står på rollelisten. Kings tidligere politi-rollefigur og hennes maskerte heltekolleger tar loven i egne hender når militsgruppen Cavalry truer. Som et pluss står Trent Reznor og Atticus Ross for musikken.

VAMP: Ines Høysæter Asserson (t.v) og Mina Dale i rollene som vampyrene Inger og Fanny i «Nattens arvinger». Foto: Reinis Hofmanis / Maipo / NRK

25. oktober på NRK TV: «Nattens arvinger»

Vampyrserie for ungdom

«Nattens arvinger» er et norsk-tysk-nederlandsk samarbeid og følger fem europeiske vampyrklaner som er truet av både mennnesker og Dracula. Ines Høysæter Asserson, som nylig var Amanda-nominert for hovedrollen i «Harajuku», spiller en av rollene. Med et budsjett på over 100 milioner kroner, forventer vi magi.

KOMIKER: Eddie Murphy som Rudy Ray Moore i «Dolemite Is My Name». Foto: François Duhamel / Netflix

25. oktober på Netflix: «Dolemite Is My Name»

Biografi/komedie

Denne Netflix-filmen hadde premiere på Filmfestivalen i Toronto og Indie Wire var blant filmpublikasjonene som roste Eddie Murpys innsats som blaxplotaition-ikonet Rudy Ray Moore. Filmen kalles rå, rappkjeftet og karismatisk, og har også Wesley Snipes, Mike Epps, Chris Rock, Snoop Dogg og Keegan-Michael Key med på laget.

FAMILIE: Rebekka Nystabakk og Kristofer Hivju x 2 i «Twin». Foto: Eirik Evjen / Nordisk Film / NRK

27. oktober på NRK1 og NRK TV: «Twin»

Drama/thrillerserie

Kristofer Hivju står sentralt i denne serien som eneggede tvillinger: Erik og Adam. Mens Erik surfer, driver Adam en familiebedrift med kona Ingrid (Rebekka Nystabakk) og deres to barn. Når Erik dør ved et uhell som ser ut som drap, tar Adam over hans identitet for å forsøke å redde familien. Serien er innspilt i Lofoten og Hivju har vært med på å utvikle ideen bak.

SERIEBRØDRE: Anders Danielsen Lie og Anders Baasmo har tidligere spilt brødre i serie. Nå spiller de politikolleger og motsetninger i «Besatt». Foto: Per Arnesen /Miso Film / Viaplay

31. oktober på Viaplay og TV3: «Besatt»

Overnaturlig krimserie

Anders Danielsen Lie, Anders Baasmo og Selome Emnetu er blant skuespillerne i den nye serien fra regissørene Rune Denstad Langlo og Eirik Svensson. Baasmo spiller politimannen Sander, som sammen med Anders Danielsen Lies rollefigur Max må nøste opp i hvorfor fire unge gutter blir funnet druknet i et tomt basseng. Begge etterforskerne har sine skjeletter i skapet, og de må samarbeide på tvers av store ulikheter. Det hele skjer på et bakteppe av noe muligens overnaturlig – og mens hele Oslo ser ut til å være oversvømmet.

SKUMMELT: En scene fra traileren til «Skitten snø». Foto: Skjermdump fra NRK TV

31. oktober på NRK TV: «Skitten snø»

Spenningsserie for ungdom

Serien basert på Mahmona Khans suksessroman ved samme navn handler om fire jenter fra ulik bakgrunn som planlegger å hevne et overgrep. Serien utspiller seg i Oslo og er innom temaer som frykt, ære og vennskap.

EVENTYRER: Dafne Keen som Lyra i «His Dark Material». Foto: HBO Nordic

4. november på HBO Nordic: «His Dark Material»

Fantasyserie basert på Philip Pullmans trilogi

HBO og BBC har samarbeidet om denne serien, som du kan kjenne igjen fra filmen «Det gylne kompasset» fra 2007. Vi følger jenta Lyra som må legge ut på en magisk reise på tvers av parallelle universer for å finne sin kidnappede bestevenn. Dafne Keen spiller Lyra, og har selskap av stjerner som James McAvoy, Lin-Manuel Miranda og Ruth Wilson.

MISTER DATTER: Ulrich Thomsen som politimannen Bjørn i «Forhøret» Foto: Viaplay

15. november på Viaplay: «Forhøret»

Krimserie

Dansk serie med nabolandets stjerner Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, David Dencik og Trine Dyrholm. Vi følger etterforskningen av dødsfallet til en politimanns datter og hver av de åtte episodene introduserer en ny mistenkt på et nytt sted.

MYSTERIUM: Kennedy McMann spiller Nancy Drew i ny drakt. Foto: TV 2/ Sumo

25. november på TV 2 C More: «Nancy Drew»

Krimserie

I hvert fall den noe eldre garde kjenner til detektiv Nancy Drew fra bokserien fra 1930-tallet. Denne TV-versjonen fra CW er oppdatert til vår tid og møter en Nancy i slutten av tenårene. Hun løser lokale mysterier i hjembyen Horseshoe Bay i Maine. Når en lokalkjendis blir drept utenfor restauranten der hun jobber, må Nancy trå til, til tross for at hun selv er mistenkt.

KAOS: Ray Romano som Bill Bufalino, Al Pacino som Jimmy Hoffa og Robert De Niro som Frank Sheeran i «The Irishman». Foto: NETFLIX

27. november på Netflix: «The Irishman»

Biografi/krim

Den mye omtalte filmen fra Martin Scorsese kan skilte med skuespillere som Robert De Niro, Anna Paquin, Al Pacino, Joe Pesci, Hervey Keitel, Bobby Cannavale og Ray Romano. Filmen følger historien om organisert kriminalitet i USA etter andre verdenskrig, gjennom øynene på krigsveteranen Fran Sheeran (De Niro). Historien strekker seg over flere tiår og tar for seg virkelige hendelser som forsvinningen til Jimmy Hoffa.

PARDRAMA: Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen i fornt og Johannes Nymark og Lærke Winther i bakgrunnen i «Mellom oss». Foto: Christian Geisnæs/ TV 2

November 2019 på TV 2: «Mellom oss»

Relasjonsserie

Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch spiller igjen par i denne nye humoristiske dramaserien som ser på det moderne parforholdet. Det er Cleve Broch selv som står for ideen til serien sammen med produsent i Anagram Norge, Ole Marius Araldsen. Johannes Nymark og Lærke Winther spiller det danske paret Kasper og Nanna i serien som er spilt inn i Oslo og København. TV 2 har ennå ikke gått ut med nøyaktig premieredato, men det blir etter planen i november.

BRUDD: Scarlett Johansson og Adam Driver i «Marriage Story». Foto: Netflix

6. desember på Netflix: «Marriage Story»

Drama/komedie

Filmen fra Noah Baumbach følger både sammenbruddet av et ekteskap og en familie som holder sammen. Scarlett Johansson spiller skiller Nicole som seg fra Adam Drivers rollefigur. Da filmen ble spilt inn, var Johansson selv i ferd med å gjennomgå en skilsmisse fra Romain Dauriac. Også Laure Dern, Alan Alda og Merritt Wever er med i filmen.

