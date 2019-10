OMSTRIDT INTERVJU: Haddy Njie intervjues av Anne Lindmo i forrige ukes «Lindmo». Foto: Julia Naglestad/NRK

Dette er klagene NRK har fått etter Haddy Njie-innslaget på «Lindmo»

«Ekstremt tonedøvt» og «skikkelig smertefull og pinlig opplevelse». Slik reagerer NRK-seere på Anne Lindmos intervju med Haddy Njie.

VG har fått innsyn i de 14 klagene som er sendt NRK etter innslaget på «Lindmo» fredag, der programleder Anne Lindmo intervjuet Haddy Njie om hennes nye bok.

Boken er et innblikk i Njies opplevelser i månedene som ledet opp mot at ektemannen Trond Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet etter en flere #metoo-varsler.

I programmet ble Njie intervjuet om disse opplevelsene av Lindmo.

Reaksjonene har ikke uteblitt, og både boken og intervjuet har blitt heftig debattert i helgen.

Her er et utdrag av det omstridte intervjuet:

Blant de 13 klagene NRK har fått direkte til sin publikumsservice, har mange klar tale:

«Det var en skikkelig smertefull og pinlig opplevelse å se intervjuet med Haddy Njie på fredag», innleder en av klagerne, som reagerer på måten Njie får lov å slippe til.

Hvem som har sendt klagene er anonymisert av NRK. En av klagerne har imidlertid gitt seg tilkjenne gjennom et Facebook-innlegg. Psykiater Inger Kragh Nyhus skriver at hun er skuffet over at Njie er invitert som gjest på «Lindmo».

«Lindmo og NRK gir dermed ektefellen til Trond Giske, den som det ble varslet om for noen år siden, en strålende plattform, beste taletid og talerør en fredag kveld. Det er ikke et debattprogram, med flere parter, tilsvar - nei, Njie får sitte der alene og snakke i et underholdningsprogram inn mot helgen. Jeg undrer meg over at NRK vil gjøre dette? At dere ikke forstår at dette er klassisk retraumatisering mot alle de som varslet», skriver hun.

Gjennom sin prosjektleder Trine Sollie, henviser Anne Lindmo selv til underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK. Han besvarer spørsmål på e-post. Han skriver at han synes intervjuet var «godt og balansert».

– Og naturligvis et vanskelig intervju - hvor mange ville mene sterke ting uansett hvordan det ble, skriver han.

Les flere av hans svar lenger ned i saken.

Det er ingen av klagerne som skriver at de har noen spesiell tilknytning til saken. Leder for publikumsservice, Carina Berge, sier hun ikke kan opplyse identiteten til klagerne. Charlo Halvorsen skriver til VG at ingen av varslerne har reagert direkte til dem, så vidt han vet.

Dette skriver en annen klager:

«Utrolig dårlig dømmekraft relatert til Giske. Kanskje bør saken inn for retten. Synd at statskanalen fortsetter å la seg kjøpe».

Flere reagerer på at NRK gir den subjektive historien til Njie så mye plass, og reagerer på at hun får si ting uimotsagt.

«Jeg reagerer kraftig på plattformen dere ga Haddy Njie i går. Å la en ekstremt subjektiv ektefelle bli stjernegjesten på gårsdagens «Lindmo», er på sitt beste ekstremt tonedøvt», skriver en klager, som avslutter klagen med:

«At dere som statskanalen velger å gi henne talerør i beste sendetid på denne ukritiske måten gjør meg utrolig sint og lei meg».

En annen som er inne på det samme sporet, skriver slik i klagen sin:

«Det er veldig rart at en som selv jobber for NRK kan få denne typen ukritisk publisitet og få lov til å vinkle saken fra sin side. Dette var rett og slett til å bli uvel av».

Flere klagere peker på Njie og Lindmos relasjon som kolleger. En mener det fremstår som venninneprat og savner kritisk refleksjon, mens en annen spør om NRKs retningslinjer:

«Begge journalister i NRK. Har ikke NRK regler for slikt? Vennetjeneste, vil jeg kalle det»

FORTALTE: Haddy Njie på «Lindmo». Foto: Julia Naglestad / NRK

Klagen er innledet med «Det var med sjokk og overraskelse jeg så Lindmo sitt intervju med Haddy Njie». Klageren reagerer videre på at det lages «underholdningsprogram av et partsinnlegg som dette», og mener innslaget virket «fordummende og bagatelliserende i en altfor viktig sak til at den bare kan glemmes».

– Hvilke føringer har dere for intervju av egne ansatte i deres programmer, Halvorsen?

– Vi er varsomme med det - men det er saken og aktualiteten som styrer til slutt. I fredagen Lindmo var det 3 stykker med tilknytning til NRK, og det er nok litt i overkant, svarer han.

– Hva tenker du om klagene dere har fått?

– Dette er jo en ekstremt polariserende sak. Vi har stor forståelse for at det skaper sterke reaksjoner og følelser.

NRK-SJEF: Charlo Halvorsen, her i Hege Schøyens 60-årsdag i 2017, med sin kone Kristin Halvorsen. Foto: Helge Mikalsen

– Mange peker på relasjonen mellom Lindmo og Njie. Hvilken relasjon har de, utover å være kolleger?

– De er kolleger, men ikke noe mer enn det. De omgås ikke privat.

– Kunne man gjort mer for å opplyse om relasjonen her, utover at Lindmo i en leddsetning sier at Njie er NRK-programleder?

– Jeg synes vi opplyste tydelig nok om denne relasjonen.

– Flere av klagene går også på at talkshow-formatet ikke er riktig for et slikt intervju, fordi det blir for ensidig partsinnlegg som ikke blir imøtegått tilstrekkelig. Hva tenker du om det?

– I et talkshow som «Lindmo» bør vi ha takhøyde både for de hyggelige og vanskelige historiene. Og «Lindmo» er ikke et debattprogram, i motsetning til for eksempel «Ukeslutt», hvor Njie møtte en av varslerne, svarer Halvorsen.

Sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, opplyser at det ikke er bestemt om intervjuet skal behandles i Kringkastingsrådets neste møte.

«Rådet får dokumentene onsdag eller torsdag denne uken, og har frist til mandag 21. oktober med melde inn hvilke saker de ønsker å ta opp til behandling», skriver han i en e-post til VG.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Haddy Njie.

