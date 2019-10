MER TV: Jørgine Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli inviterer seerne med inn i det mest private. Her på pressetreff i Oslo fredag. Foto: Espen Solli / TV 2

Sjalu Jørgine: – Hadde aldri latt Morten være med i «Skal vi danse»

Jørgine Massa Vasstrand (30) er såpass sjalu at hun ikke ville tåle å se ektemannen Morten Sundli (29) i «Skal vi danse».

Selv er treningsbloggeren, kjent som «Funkygine», blant storfavorittene i dansekonkurransen. Samtidig er hun og hele familien aktuell i realityserien «Funkyfam», som får premiere mandag.

Jørgine har alltid vært åpen overfor sine mange hundre tusen følgere i sosiale medier om at hun er i overkant sjalu. Det kommer også frem i den nye serien.

– Alle vet at jeg er sjalu, sjefete og krevende. Hvis jeg føler på noe når det gjelder Morten, så må jeg si det med en gang. Jeg kan ikke gå og bære på det. Nettopp fordi jeg ikke legger skjul på noe, oppleves det nok som ekstremt, sier Jørgine til VG på pressetreffet for «Funkyfam» i Oslo fredag.

Morten, fotballspiller for Ull/Kisa, mener sjalusien kanskje fremstår overdrevet.

– Jeg tror du selv hausser det litt opp, sier han til kona, som raskt presiserer:

– Ja, jeg er ikke sykelig sjalu. Det er ikke sånn at jeg «tracker» Morten på mobilen og ringer ham hele tiden. Men han kunne aldri vært med i «Skal vi danse», for å si det sånn.

– Hvorfor ikke?

– Jeg hadde aldri taklet at han skulle kline seg inntil en annen dame i timevis. Det er en grunn til at folk blir kjærester i «Skal vi danse». Man kommer veldig tett på hverandre over lang tid, sier hun.

– Jørgen ble jo det, skyter Morten inn – og sikter til Jørgines danseinstruktør, Jørgen Nilsen (29), som ble kjæreste med Helene Olafsen (29) etter at de sammen vant «Skal vi danse». Nå venter paret barn.

Selv bekymrer ikke Morten seg for at kona svinger seg med en annen.

– Jeg har aldri tenkt på det sånn. Dessuten er det en trygghet for meg at Jørgine er så direkte og åpen om alt. Jeg vet til enhver tid hvor hun står.

Jørgine forklarer at sjalusien ikke er noe nytt.

– Jeg har alltid likt å ha kontroll og oversikt over alle de nærmeste i livet mitt.

At de begge er kjendiser og dermed kan bli eksponert for flere tilbud og fristelser enn andre, uroer de seg ikke for.

– Vi er jo aldri ute, ler Morten og legger til.

– Vi sitter bare hjemme på Jessheim.

Familien flyttet fra Oslo til Jessheim tidligere i år og trives med det.

Jørgine forklarer at de har andre interesser enn å utfolde seg på kjendisfester.

– Aller helst vil vi være hjemme med familien. Egentlig passer vi ikke til å være kjendiser. Derfor har jeg også få venner. Familien er viktigst. Så er det noen få unntak, da, som Vegard, sier hun.

Etter at hun spilte inn VGTV-serien «Vegard X Funkygine» med «Harm & Hegseth»-profil Vegard Harm (23) ble de to nære venner. Han dukker også opp i hennes nye TV-serie.

På spørsmål om hva som er den største styrken i ekteskapet med Morten, svarer Jørgine at de aldri krangler om hvem som skal gjøre hva i hjemmet. Derimot tilrettelegger de for hverandre og spiller hverandre gode.

– Vi konkurrerer aldri om hvem som bidrar mest.

Jørgine og Morten forlovet seg i 2016 og giftet seg året etter. I fjor fikk de sønnen Milano. Fra før har Jørgine barna Filippa (9) og Sokrates (5) fra første ekteskap, som tok slutt i 2014.

Morten mener at til tross for at han og Jørgine ikke har kjent hverandre så veldig lenge, har de skapt et solid fundament.

– Jørgine er helt unik. Tenk, en trebarnsmor med så mange jern i ilden! Hun er en maskin som bare durer på.

Favorittstempelet i «Skal vi danse» lever hun godt med. Det største presset legger Jørgine uansett på seg selv.

– Jeg mistrives veldig meg å tape. For meg er det viktig å vinne for å vinne, innrømmer hun.

Nå skal altså den norsk-italienske familien brette ut privatlivet på TV, sammen med Jørgines tre brødre – Silas og Emil (22) samt Noah (17) og Jørgines mor, Trude Vasstrand (55). Og det er ganske ufiltrert. Jørgine setter egentlig kun én grense.

– Alt som har med barna å gjøre, er godt gjennomtenkt. Ellers har jeg personlig ingen sperrer for hva som kan vises.

Familien er spente på hvordan «Funkyfam» vil mottas. Mamma Trude innrømmer at de har snakket mye på forhånd om hvordan det blir dersom serien ikke slår an.

– Tenk hvis vi utleverer oss selv, og så blir det en flopp? Dette er jo en helt ny situasjon. Men vi har ryddet noen stormer før opp gjennom årene. Ingen skal stå alene. Vi har hverandre, for å si det klisjéfylt.

Noah synes også det blir trist hvis mottagelsen blir dårlig.

– Vi har jo blottlagt livene våre, så jeg håper folk liker det de ser. Uansett skal vi bevare bakkekontakten og ikke bli høye på pæra.

Jørgine synes det er kjedelig hvis TV-serien slaktes.

– Men alt står ikke og faller på dette. Vi har vår trygge hverdag å gå tilbake til.

Tvillingene Emil og Silas er rolige før premieren.

– Vi har vist oss som vi er og angrer ikke på noe. Vi har troen på at dette går bra, smiler de.

– Hva får dere i honorar for serien?

– Det kan vi ikke si, men jeg får mest, svarer Jørgine og ler.

