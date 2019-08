TURER I SKOG OG MARK: Lars (Nicolai Cleve Broch) og Alfhildr (Krista Kosonen) som tidenes mest politisk korrekte politiradarpar. Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «Beforeigners»: En tid for absolutt alt

Norsk HBO-serie forbanner tidens elv og sparker i alle retninger.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

«Beforeigners»

Norsk science fiction/krimdrama i seks episoder

Av: Eilif Skodvin og Anne Bjørnstad

Regi: Jens Lien

Med bl.a.: Nicolai Cleve Broch, Krista Kosonen, Ágùsta Eva Erlendsdottir, Agnes Kittelsen, Stig Amdam

Premiere på HBO Nordic onsdag 21. august

Et av Olav Tryggvason-sagnene er at kongen etter slaget ved Svolder forsvant i et voldsomt lysglimt. Om man skal ta den første norske HBO-serien på alvor, gjaldt dette flere av hans samtidige. I en nær fremtid blinker det kraftig i havneområdet utenfor verdens største byer. Mennesker fra rundt 100 (bohemer), 1000 (vikinger) og 10 000 (steinalderfolk) år siden kravler i land.

«Beforeigners» bruker ikke mye tid på å spekulere i hvorfor fortidsminneforeningen plutselig blir et mye mindre nedstøvet sted. Det er viktigere hvordan disse «fremvandrerne» kan integreres. Her representert ved Alfhildr (Sonnonen), tidenes første politibetjent med norrøn opprinnelse. Hun settes i tospann med Lars (Cleve Broch), mild politietterforsker med egne private «fremvandrer»-utfordringer.

Alien Nation

Utgangsideen lener seg vagt mot nittitallskonseptet «Alien Nation». Der ankom menneskelignende romvesener jorden, og ble pakket inn i en etter hvert ganske trøtt politiserie. Her tar man seg selv langt fra like alvorlig og pekefingerrettende i hvordan de fremmedtidskulturelle innpasser sin kultur i de bestående normer og regler. Slik blir serien et mysteriedrama med anslag av fabelprosa à la Bing og Bringsværd. Med mer enn et snev av «ZombieLars».

Ja, det er selvsagt stor satire.

BLODIG ALVOR: Skjoldmøyene Alfhildr (Krista Kosonen) og Urd (Ágùsta Eva Erlendsdottir) hadde ambisjoner om å bli vikingtidens Dumdum Girls. Men tidshullene ville det annerledes. Foto: HBO Nordic

Velrettede nikk til fremmedfrykt («Norge for nåtidsfolk») og personlige identitetskriser («født i feil årtusen») er akkurat passe overdrevet pakket inn. Noe overtydelig blir det når bohemene babler som om de har røykt Hamsuns samlede, og steinalderfolket gnafser i seg rå, nyslaktet harepus i bursdagsdressen. Men motsetning til «Roeng», forrige serie fra Skodvin og Bjørnstads underfundige hjerner, roter ikke dette seg bort. Det bobler av gode innfall og nyord, tross en stillegående førsteepisode.

Tøysete nordic noir

Foto og klipp pakker seg som riktig dose tøysete nordic noir rundt fortellingen. Nicolai Cleve Broch spiller som alltid passe nedpå og uanstrengt. Finske Krista Kosonen er den som gjør resultatet virkelig imponerende annerledes og fascinerende overbevisende, som fortidens svar på Saga Norén. Ja, og kostyme- og sminkearbeidet bør få alle mulige priser og hedersbevisninger.

God science fiction skal peke mer på samtiden enn fremtiden. Denne serien stiller spørsmål med hvem vi egentlig er som samfunn, og hvordan vi møter de som er forskjellige fra oss selv. Og får oss til humre av alt sammen.

I det elektromagnetiske feltet kan «Beforeigners» vise seg å virkelig være tidløs.

Anmeldelsen er basert på fem episoder.



BJØRVIKA ASYLMOTTAK: I fremtiden er Bjørvika en getto for både fruene og herrene fra havet. Foto: HBO Nordic

Publisert: 20.08.19 kl. 21:42