KLARE FOR KAMP: Øystein «Pølsa» Pettersen, Johann Olav Koss, Linda Medalen, Aksel Lund Svindal og Cecilie Leganger.

Disse skal kjempe om å bli «Mesternes mester»

For første gang skal «Mesternes mester» spilles inn i Norge. Idrettsstjerner som Aksel Lund Svindal (37), Johann Olav Koss (51), Cecilie Leganger (45) og Linda Medalen (54) er blant de ti som i september reiser til Arendal for å kjempe om pokalen.

I år kan NRK også skilte med tidenes yngste deltager, den 22 år gamle motocross- utøveren Genette Våge.

Den tidligere orienteringsløperen Anne Margrethe Hausken (44), Synnøve Solemdal (30), skiskyting, Håvard Tveten (42), håndball, Øystein «Pølsa» Pettersen (37), langrenn og Magnus Midtbø (31), klatring reiser også til Arendal for å kjempe om «Mesternes mester»-tittelen.

Programleder blir som vanlig Dag Erik Pedersen og sesong 12 av «Mesternes mester» vises på NRK 1 til vinteren med sendestart i begynnelsen av januar 2021.

– Det er helt eventyrlig at vi har fått med oss Aksel Lund Svindal – og det er utrolig hyggelig at Johann Olav Koss gjør et comeback. Han og jeg har kjent hverandre helt siden 1989, sier Dag Erik Pedersen til VG.

PROGRAMLEDER OG POKAL: Dette er «Mesternes mester»-pokalen som deltagerne kjemper om. Programleder er som vanlig Dag Erik Pedersen. Foto: Mattis Sandblad

Men det han kanskje er aller mest stolt over, er likevel de unge ukjente som løftes frem i «Mesternes mester».

– Jeg synes at det er så flott at vi fortsetter å jobbe med unge mennesker som har lagt opp tidlig, at vi får anledning til å brette ut nye talenter. Det var en ganske fjern tanke da vi startet med «Mesternes mester», sier Pedersen videre.

TIDENES YNGSTE: Genette Våge (22) fra Stavanger er tidenes yngste deltager i «Mesternes mester». Foto: Norges Motorsportforbund

Genette Våge er uten tvil en av de «Mesternes mester»-programlederen sikter til. Den 22 år gamle tidligere motocross- utøveren er ikke bare ung – hun er også tidendes yngste deltager i det populære programmet.

Hun regnes som et av de største motorsporttalentene Norge har hatt, med femte plass i VM – flere gullmedaljer i NM. Hun ble som første og eneste kvinne så langt, kåret til årets motorsport utøver i 2015. Men skader satte en stopper for karrieren i 2018.

KLATRER: Magnus Midtbø (31) var allment kjent for å trekke seg opp etter én finger. Foto: Magnus Braaten

Magnus Midtbø (31) var i mange år Norges beste klatrer, han konkurrerte i verdenstoppen og var allment kjent for å trekke seg opp etter én finger. I fjor vinter klatret han også i løpet av kort tid inn i verdenstoppen som video-blogger på YouTube.

Orienteringsløperen Anne Margrethe Hausken Nordberg (44) er en idrettsveteran av de sjeldne. Hun tok individuelt VM-gull i orientering i 2008. Men så sent som i 2019 stilte tre barnsmoren til start i VM i orientering i Østfold. Hun har forøvrig tatt 11 VM-medaljer og 30 NM-gull gjennom sin lange karriere. Nå holder hun blant annet foredrag om kropp og helse.

VETERAN: Orienteringsløperen Anne Margrethe Hausken Nordberg (44) er en idrettsveteran av de sjeldne. Foto: Jan Petter Lynau

Skiskytteren Synnøve Solemdal har vunnet to individuelle verdenscuprenn, tatt fire VM-gull på stafett og to VM-gull på mixed stafett. Hun la opp våren 2020. – Jeg kjenner at motivasjonen rett og slett har forsvunnet litt, sa hun til VG den gangen.

Håndballspilleren Håvard Tvedten har 208 kamper på A-landslaget bak seg og 809 mål. Han har vært proffspiller både i Spania og i Danmark. I 2018 kom han til finalen i 71. grader nord på TVNorge.

En annen av årets deltagere som foruten en lang og solid karriere i langrennssporet, som også har vært med i 71. grader nord er Øystein «Pølsa» Pettersen.

SKISKYTTER: Synnøve Solemdal la opp våren 2020. Nå vil hun bli «Mesternes mester». Foto: Jostein Magnussen

Linda Medalen har 152 A-landskamper i fotball bak seg. Hun ble blant annet verdensmester i 1995 – og japansk seriemester en gang og to ganger cupmester med Nikko.

Den nærmest legendariske håndballspilleren Cecilie Leganger ble kåret VMs beste keeper 6 ganger og tidenes beste norske kvinnelige håndballspiller i 2008, for å ha nevnt noen av utmerkelsene.

En mann som Aksel Lund Svindal (37) mangler vel nesten bare å vinne «Mesternes mester» på sin lange merittliste: Verdenscupen sammenlagt 2 ganger, super-G-cupen 5 ganger, Utforcupen 2 ganger, Storslalåm og ombinasjonscupen 1 gang. 36 rennseiere i verdenscupen. VM: 5 gull, 2 sølv, 1 bronse OL: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse. 20 NM gull

BEST AV DE BESTE: I 2014 var Håvard Tvedten med i TV 2-konkurransen «Best av de beste». Nå kjemper han om å bli «Mesternes mester». Foto: Nils Bjåland

Det samme gjelder nesten for skøytestjernen Johann Olav Koss: 4 OL-gull, 1 OL-sølv, 3 gull Allroundverdensmesterskap 1 VM, 1 VM-bronse, 1 EM-gull, 3 EM-sølv, Satte ti verdensrekorder

– Jeg tror dette kommer til å bli en kjempefin sesong med et hyggelig bord om kvelden hvor deltagerne gleder seg over hver time de er med. Får vi ikke det til, blir det ikke noen god serie. Men dette bordet kommer til å boble over, sier en entusiastisk Dag Erik Pedersen til VG.

Det var lenge vært et stort spørsmål om NRK og produksjonsselskapet Rubicon kunne klare å gjennomføre innspillingen av «Mesternes mester» denne høsten.

Corona-situasjonen gjorde at det ikke var mulig for deltagerne å reise til Hellas og konkurrere om hvem som skal bli «Mesternes mester» i 2021 som opprinnelig planlagt. Men i juni ble det klart at for første gang skulle Mesternes mester spilles inn i Norge, og valget falt på Arendal og områdene rundt Sørlandsbyen.

I Arendal fikk de tilgang til et avskjermet deltagerhus og locations for innspillingen.

– Sørlandet i september er tryggest værmessig. Vi vet at våre seere vil ha sol og varme når «Mesternes mester» sendes vinteren 2021, sa prosjektredaktør i NRK, Pia Basberg til VG i juni.

Vanligvis flytter de som blir slått ut av konkurransen inn på et hotell like i nærheten av innspillingsstedet. Det går ikke denne gangen.

– Men vi har funnet et fint og usjenert sted hvor de utslåtte kan flytte inn, fortalte Basberg videre.

