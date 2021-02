SUR: Donald Trump tar oppgjør med organisasjonen han selv har tilhørt. Her avbildet i fjor høst. Foto: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump til skuespillerforening: − Hvem bryr seg?

Screen Actors Guild ville kaste ut Donald Trump (74). Nå har ekspresidenten kommet dem i forkjøpet.

Publisert: Nå nettopp

Et flertall i styret stemte nylig for at Trump skulle få fyken. Men den amerikanske foreningen, som jobber for skuespilleres kår og rettigheter, rakk aldri å holde sitt varslede disiplinærmøte for å vurdere Donald Trumps videre medlemskap.

Screen Actors Guild skulle ta for seg hvorvidt den tidligere presidenten hadde brutt vedtektene ved å hisse til angrep på kongressen i januar – og ved å ha opptrådt truende overfor pressen.

Trump har imidlertid ikke tenkt å sitte og vente på en sånn avgjørelse. Han sendte torsdag et åpent brev til organisasjonen, der det lyder:

«Jeg skriver til dere i dag i forbindelse med den såkalte disiplinærkomiteens høring angående mitt medlemskap. Hvem bryr seg?»

Trump fortsetter videre i brevet, som kan leses i sin helhet her, og som omtales av store medier som Hollywood Reporter, CBS og The Washington Post, med å fremheve egne meritter.

«Jeg er ikke kjent med deres arbeid, men jeg er veldig stolt av min egen innsats i filmer som «Hjemme alene 2», «Zoolander» og «Wall Street: Money Never Sleeps» – samt TV-serier som «The Fresh Prince of Bel-Air» og «Saturday Night Live». Og ikke minst et av verdens mest suksessrike TV-show i historien, «The Apprentice» – bare for å nevne noen få», skriver han.

Tilbakeblikk på Trump som nådeløs boss i «The Apprentice»:

Trump skriver videre i brevet at organisasjonen aldri har gjort noe for ham.

Screen Actors Guild svarer ekspresidenten med kun to ord: «Tusen takk».

CBS opplyser at Trumo som medlem av skuespillerorganisasjonen har mottatt en årlig pensjonssum.

Husker du denne gjesteopptredenen til Trump? Se VGTV: