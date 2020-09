TREBARNSFAR: Erik «Jerka» Johansson. Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN

«Bonusfamilien»-stjernen om bleieskift: – For gammel for denne skiten

Den svenske TV-stjernen (41) har holdt barnefødselen «hemmelig» i to måneder.

Først nå røper Erik «Jerka» Johansson begivenheten for offentligheten. På Instastory har 41-åringen postet et bilde av en velfylt bleie under den spøkefulle teksten «Mitt tredje barn» og «Jeg begynner å bli for gammel for denne skiten».

Den nybakte mammaen er kjæresten Lisa Sjösten (32), og barnet er deres første sammen. Johansson har to barn fra et tidligere forhold, som tok slutt i 2015.

Etter at innlegget ble postet, har bladet Hänt søkt i folkeregisteret og funnet at barnet kom til verden i slutten av juli og har fått navnet Viggo. Aftonbladet omtaler også nyheten.

TV-kjendisen selv har ikke kommentert familieforøkelsen utenom Insta-posten.

Johansson og Sjösten har vært sammen siden 2018.

Det var også på Instagram at paret i februar kunngjorde at det var smårolling underveis.

Johansson er kjent fra en rekke TV-serier, deriblant «Bonusfamilien», hvor han gjennom tre sesonger har vært med på å innvie TV-seerne i nettopp gledene og utfordringene ved «mine, dine og våre barn».

SVT opplyste før jul i fjor at de planlegger en sesong fire av dramaserien.

TV-seerne kjenner også Johansson fra «Maria Wern», «Før vi dør» og svenskenes versjon av «Helt perfekt».

Publisert: 27.09.20 kl. 21:00

