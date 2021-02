REALITYKJENDIS: Melina Johnsen, her under et intervju med VG i 2018. Foto: Mattis Sandblad, VG

Melina Johnsen: − Ler så jævlig av journalistene

Dagen etter at Melina Johnsens advokat opplyste om at påtalemyndigheten ber om 100 dager fengsel for realitystjernen, langer 25-åringen ut mot media.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Realitykjendisen har tidligere innrømmet straffskyld for blant annet ruskjøring, kjøring uten førerkort og kroppskrenkelse. Tirsdag må hun møte i Oslo tingrett.

VG snakket i går med Johnsens advokat Cecilie Nakstad, som opplyste om at påtalemyndigheten vil fengsle Johnsen i 100 dager.

Mener mediene suger

Men at mediene omtaler saken, har TV-kjendisen liten forståelse for. På Instastory lørdag ettermiddag langer hun ut:

«Media Norge suger, de har ikke en shit å skrive om i disse tider. Jeg ler så jævlig av journalistene», skriver hun til sine 124.000 følgere.

Hun fortsetter med å fortelle at hun ikke skjønner hvorfor mediene «så ofte» vil skrive om hennes sak, som stammer fra i fjor sommer.

PORSCHE CAYENNE: August i fjor satt Johnsen bak rattet i denne bilen mens hun var påvirket av rusmidler. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

«Skulle nesten tro jeg var Kim Kardashian», skriver hun. Hun tagger den amerikanske realitydronningen (40) og legger ved en latter-emoji.

Johnsen melder videre at hun egentlig ikke har behov for å uttale seg om saken sin, og at «gjort er gjort, og spist er spist».

25-åringen forsikrer at hun står i situasjonen og skal rydde opp i feilen sin.

«Dette gjør meg bare 10 x sterkere», lyder det fra «Ex On The Beach»-veteranen.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Johnsen etter at hun publiserte meldingene.

Forsvarer Cecilie Nakstad svarer på SMS til VG at hun ikke har noen kommentar til sin klients utspill på Instagram.

Rettssaken føres som en tilståelsessak, noe som medfører at Johnsen skal få strafferabatt.

Forholdene Johnsen er siktet for, fant sted i august i fjor. Hun sparket en mann i skrittet inne på et gatekjøkken i Oslo på nattestid. En time senere satt hun bak rattet på en Porsche Cayenne, mens hun var påvirket av rusmidler.

Johnsen kjørte uten gyldig førerkort og unnlot å stanse for politiet.