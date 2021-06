TV-AKTUELL: Kate Winslet. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Kate Winslet nektet å la regissøren fjerne bulk på magen

Kate Winslet (45) ser sin ære i å fremstå ekte og uretusjert.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den britiske skuespilleren har den siste tiden lokket seere til HBOs skjermer i rollen som Mare Sheehan i amerikanske «Mare Of Easttown» – av VGs anmelder omtalt som vårens mest severdige krim.

Winslet figurerer som uperfekt politietterforsker med et rotete privatliv og for øvrig tung bagasje.

Skuespilleren sier til New York Times at hun nettopp tror det er den «vanlige» looken» og det hverdagslige livet som gjør den så populær – fordi folk kan relatere til rolleskikkelsen.

– Her er det jo helt klart ingen filter. Mare er en fullt fungerende kvinne med mangler – og med en kropp og et ansikt som reflekterer alderen, livet og alt hun bærer med seg. Jeg tror vi er litt sultefôret på akkurat det, sier Winslet til avisen.

HOVEDROLLE: Kate Winslet som Mare Sheehan. Foto: HBO Nordic

45-åringen opplyser for øvrig om at hun krevde å forkaste en retusjert promoplakat med begrunnelsen «jeg vet hvor mange rynker jeg har ved siden av øyet».

Designeren måtte altså sørge for at de fine linjene i ansiktet var synlige på bildet.

Ikke bare det. Da regissør Craig Zobel sa at han ville fjerne en liten bulk på magen i en sex-scene, fikk også han motbør.

– Ikke prøv deg! skal Winslet ha respondert.

les også Kate Winslet om mobbingen: – De kalte meg «blubbe»

Sex-scener er det imidlertid ikke mye av i «Mare Of Easttown». Winslet ser seg nokså ferdig med å kaste klærne foran kamera.

– Jeg er bare ikke komfortable med det lenger. Det er slett ikke en aldersgreie. Jeg tenker bare at det kommer en tid der folk vil tenke at «nå er hun i gang igjen».

KRIM: Kate Winslet spiller politietterforsker i sin ferskeste TV-serie. Foto: HBO Nordic

Winslet har i alle år presisert at hun er stolt av kroppen. Hun har aldri gitt etter for Hollywood-presset om å være radmager, og reagerte kraftig da et moteblad på tidlig på 2000-tallet manipulerte et forsidebilde og gjorde henne tynnere enn hun i virkeligheten er.

45-åringen kan skilte med Oscar-statuett, BAFTA-priser, Emmy og flere Golden Globe-trofeer. Aller mest kjent er hun kanskje for «Titanic», som i 1997 ble hennes store gjennombrudd.