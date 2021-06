FORNØYD: Redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen, mener at summen av positive og negative tilbakemeldinger tilsier at de har landet riktig med sitt nye «Sexguide»-prosjekt. Foto: Patrick da Silva Sæther, NRK

Nesten 100 klager på NRKs sexguide: Dette reagerer folk på

Bilder av nakne mennesker i ulike sexposisjoner på nrk.no har blitt både hyllet og kritisert. Dette reagerer NRK-leserne på.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

«Hundestillingen», «labbetuss», «rumpekos», «frosken» og «trillebår». Det er noen av navnene på sexstillingene som NRK presenterer i sin nylanserte sexguide.

I guiden kan du bla deg gjennom bilder som illustrerer de ulike stillingene, og modellene varierer både i alder, kroppsfasong og kjønn. I tillegg til mann og kvinne, er det også bilder av menn sammen med menn, og kvinner sammen med kvinner – i et hav av ulike posisjoner.

I menyen kan du også tilpasse stillingen etter behov: Vond i ryggen? Vond i knærne? Akrobatisk? Eller bakfra?

Klikk og velg.

NOE FOR ALLE: I guiden finnes det også stillinger tilpasset gravide, eldre og de mer akrobatiske. Foto: Faksimile/NRK

Den dristige sexguide-lanseringen har imidlertid ikke bare fått medvind.

I løpet av de fem første dagene etter at guiden ble lansert, har NRK i alt mottatt 97 klager på guiden og journalistikken rundt den, opplyser redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen, til VG.

– Vi skjønner at det er uvant for mange å se sånne bilder på nrk.no, sier Kristiansen.

Nå forklarer han til VG hva som trolig har provosert statskanalens klagere.

Dette klager de på

Ifølge Kristiansen går klagene hovedsakelig ut på tre ting:

Noen mener det ikke inngår i NRKs samfunnsoppdrag å lage denne typen journalistikk og skrive om sex

Enkelte reagerer på at det var på forsiden til NRK og lurer på hva som var nyhetsverdien

Andre oppfatter bildene som støtende

Redaksjonssjefen sier at de var forberedt på at det ville komme en del reaksjoner i forbindelse med nakenhet, men at de også har fått mange positive tilbakemeldinger.

– Det er en balansegang, understreker han.

Han forklarer at prosjektet tok utgangspunkt i to utfordringer i dagens samfunn:

– Det ene er at unge mennesker får mesteparten av sin seksualundervisning fra porno, og det andre er voksne mennesker som har sex på måter de ikke liker, sier Kristiansen.

– Sexguiden og journalistikken rundt den er et forsøk på å møte disse utfordringene, ved å bidra til et mer nyansert og mangfoldig bilde av hva sex kan være.

Ekte kjærester bak kamera

Nakenbildene i guiden viser faktiske kjærestepar som har meldt seg frivillig. Men bak bildene og fremstillingen av dem, ligger det også en hel del vanskelige vurderinger:

– Vi viser ingen kjønnsorganer, vi har tatt bildene på avstand, vi har gjort dem til svart-hvitt for å skille dem fra porno og vi har klart å få frem at parene på bildene er ekte par.

Han påpeker at det på mange av bildene er tydelig at parene kommuniserer og har et glimt i øyet. Samtidig forsikrer han leseren:

– De har ikke sex på bildet, sier Kristiansen.

Redaksjonen har hele veien hatt fokus på at journalistikken ikke skal bidra til å skape presentasjonspress:

– Vi har brukt mye tid på å diskutere med fagfolk, sexologer og terapeuter med ønske om å være balanserte og konstruktive i vår fremstilling av prosjektet. Jeg synes at responsen gjennom helgen har vært preget av at folk flest har oppfattet det som noe positivt.