TV-anmeldelse «Etter lørdag»: Skolefjernsyn for unge voksne

Stivt om samtykke.

«Etter lørdag»

Norsk nettdrama i 12 deler

Premiere på TV 2 Sumo

Manus og regi: Liv Mari Ulla Mortensen

Med: Darin Hagi, Kayd Wacays, Hanna Heider Hov, Alfred Ekker Strande, Daniel Frikstad

Fallgruvene ved å lage kunst- eller kulturprodukter med utgangspunkt i samfunnsdebatten, er mange og velkjente. Det er fort gjort at kunsten blir overskygget av det velmenende, men belærende «pedagogiske».

«Rådebank» fikk noe fint og følsomt ut av tragedien – et selvmord – som kom så brått på oss i sesong 2. «Delete Me» sørget for å behandle sitt dagsaktuelle tema – sexvideoer på avveie på nett – på estetisk ambisiøst vis.

Kinoaktuelle «Han», derimot, blir i mine øyne didaktisk og postulerende i sitt forsøk på å «starte» en debatt som strengt tatt har pågått for fullt i 10 år allerede.

«Etter lørdag» henter også den sin tematikk rett fra avisenes debattsider og diskusjonen i sosiale medier. «I May Destroy You» har vist at det på alle måter er mulig å lage nyskapende og dypt personlig TV-drama om samtykke-problematikken – og tilhørende gråsoner. Oppnår «Etter lørdag» noe lignende?

Det korte svaret er «nei». Men det handler i alle fall om Klara (debutanten Hagi), som har en podkast, «Forever Single», om seriesjekking, sammen med bestevennen Mo (Wacays).

Mo har egentlig fått seg en «fast» kjæreste, Jonatan (Frikstad), så det er opp til Klara å forsyne programmet med innhold. Hun må ut og date, og denne lørdagen er det Espens (Ekker Strande) tur.

Møtet blir stivt, men hyggelig nok til at Klara tar Espen med seg hjem. Der er det at Espen får noe ondt i blikket, og blir til en blond sosiopat. Har tvinger til seg en seksuell tjeneste. Klara hadde ikke lyst til å yte ham den.

Hva er voldtekt? Hva er overgrep? Klara fnyser av ordene, hun vil ikke se på seg selv som et offer. Hun forteller ikke vennene om det som er skjedd, men blir en stadig hyppigere gjest i kollektivet deres (som hun nettopp har flyttet ut fra). Klara fikser ikke å være i sin egen leilighet. Den er et åsted nå.

«Etter lørdag» utspiller seg i en bydel i Oslo som på skjermen virker avfolket og innkapslet, trolig av både budsjett- og smittevernsrelaterte årsaker. Det er en flik av verden der Klara og vennene kan fremstå som karikert «kule» hovedstads-millennials – helt til alt begynner å krakelere.

De mindre rollene er lite utviklede, med unntak av den flinke, stressede Lotte. Heider Hov, som spiller sistnevnte, og Hagi, som er på skjermen så godt som hele tiden, kommer desidert best ut av det på skuespillersiden.

«Etter lørdag» er en såkalt nettserie. Episodene er kort-korte, som oftest rundt 10 minutter. Det forhindrer at «Etter lørdag» blir direkte kjedelig (noe den helt sikkert ville vært i for eksempel langfilm-formatet).

Men om serien ikke er uinteressant, så er den heller ikke særlig god. Iveren etter å «si noe viktig» er større enn evnen til å lage godt drama, og manuset henfaller til pekefingre og statistikk («visste du at 70% av …»).

Dersom «Etter lørdag» kan hjelpe noen som befinner seg i samme situasjon som Klara, er eksistensberettigelsen berget. Men seere som er i markedet for en TV-opplevelse gjør klokt i å skru ned forventningene.