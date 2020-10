FOLKEKJÆR: Donald Duck dukket opp på norske TV-skjermer julaften 1979. Foto: Disney

Uavklart om NRK får sende «Donald Duck og vennene hans» julaften

«Donald Duck og vennene hans» har blitt en juletradisjon for mange. I år er det fortsatt usikkert om den fjærkledde hissigproppen dukker opp på NRK julaften.

– Vi er i dialog med Disney om dette programmet slik vi normalt pleier å være på denne tiden av året. Vi har ikke nådd en konklusjon på dialogen med Disney ennå. Det er derfor ikke noe mer å kommentere akkurat nå, sier innkjøpssjef i NRK, Fredrik Luihn til VG.

Han understreker at det ikke er uvanlig at man ikke har slike avtaler på plass på denne tiden av året.

SNIPP, SNAPP, SNUTE? Det er fortsatt uavklart om ekornet Snapp blir å se på NRK julaften. Foto: NRK

– Noen ganger har vi avtaler som gjelder for to år av gangen, men for denne julen har vi ingen avtale på plass så langt, sier Luihn.

Nytt av året er imidlertid at Disney er i full gang med lanseringen av sin nye strømmetjeneste Disney+, hvor det satses stort på kjente og kjære figurer. Dermed kan det bli et spørsmål om hvor for eksempel «Donald Duck og vennene hans» skal feire jul i fremtiden.

– Generelt kan jeg si at det er en trend når større aktører lanserer sine egne strømmetjenester, ønsker de å beholde sine egne titler, sier Luihn.

Populær

– «Donald Duck og vennene hans» er et program som er viktig for publikum. Etter «Tre nøtter for Askepott» er dette et av de mest populære programmene på julaften og som mange både yngre og eldre har knyttet tradisjoner til. Men vi må hele tiden orientere oss etter hva som er mulig eller ikke mulig. Vi har selvsagt også andre planer om fornying, også på en dag som julaften, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen til VG.

Julefeiring med «Donald Duck og vennene hans» har en lang tradisjon over store deler av verden. «From All of Us to All of You», som er originaltittelen på denne julespesialen, ble første gang vist i desember 1958 på amerikansk TV. På norsk TV og da i hovedsak NRK, har Donald Duck og vennene hans med noen unntak vært faste gjester på julaften siden 1979. Mange stiftet nok også bekjentskap med «Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul» på svensk TV julaften allerede tidlig på 1970-tallet.

KVAKK!: NRK-profilen Rune Alstedt var den offisielle Donald Duck-stemmen i 22 år. Foto: Nils Bjåland

Stemmen bak Donald

– Donald er jo Norges mest kjente tegneseriefigur og han drar fortsatt inn penger for Disney som bare det. Det ville være leit å ikke få feire jul med ham på NRK. Helt grusomt, sier Rune «Donald» Alstedt.

Det sier mangeårig NRK-medarbeider og nå pensjonist Rune Alstedt (70) til VG med opptil flere innlagte kvekk. Og er det noen som kan uttale seg på vegne av Donald Duck så er det vel han. I 22 år frem til 2007 var han den offisielle norske stemmen til den klassiske tegneseriefiguren.

Han forteller at han har dubbet et sted mellom 2000 og 3000 episoder av Donald Duck – og mange av dem har vært vist nettopp julaften.

– Jeg er ikke blitt rik av det, men jeg har mye moro med Donald. Nå er det dessuten mye gammelt materiale som må dubbes på nytt – og det er Harald Mæhle og jeg i gang med, sier Rune Alstedt.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Disney.

Publisert: 27.10.20 kl. 13:05