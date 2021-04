Så mange så TIX bli kåret til «Årets Spellemann»

Spellemann-prisene for 2020 var delt opp i flere sendinger. 465.000 så Tix bli utropt til Årets Spellemann fredag. Til sammen var det over 2,6 millioner seere som fikk med seg helgens seks sendinger.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det viser mandagens seertall fra NRK.

– Det føles selvfølgelig stort å bli sett og få anerkjennelse for det man brenner for, sa TIX til VG etter at det ble klart at han ble Årets Spellemann for 2020.

Han følger dermed i fotsporene til artister som Sigrid, Alan Walker, Astrid S, Marcus & Martinus og Kygo – de siste fem års vinnerne.

– I en tid hvor vi ble revet vekk fra hverandre har jeg forsøkt å samle oss, sier TIX.

Årets «Spellemann».-sendinger var oppdelt i flere bolker, både på fredag og lørdag. Den delen av sendingene som hadde flest seere var hovedsendingen på lørdag som totalt sett hadde 712.000 seere.

Deretter fulgte hovedsendingen på fredag, hvor altså TIX ble kåret til Årets Spellemann med 465.000 seere. Til sammen ble helgens seks Spellemann-sendinger sett av over 2,6 millioner seere.

På grunn av corona-situasjonen var det heller ikke i 2020 en stor Spellemann-galla slik vi har vært vant til fra tidligere år. Da var det Sigrid Solbakk Raabe som stakk av med den gjeveste prisen for 2019 – og hun fikk prisen utdelt i en tomannssetting på «Lindmo» i slutten av april.