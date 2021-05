NY KJÆRLIGHET: Kourtney Kardashian, her avbildet i november 2019. Foto: NINA PROMMER / EPA

Kourtney Kardashian tatoverer kjæresten

Den eldste Kardashian-søsteren delte den veldig varige kjærlighetserklæringen på Instagram. «Jeg elsker deg», står nå i hennes håndskrift på Travis Barkers arm.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Onsdag kveld delte Kourtney sitt nyeste håndverk med sine 120 millioner følgere på Instagram.

På flere bilder og en video kunne man se prosessen der hun tatoverte kjærestens høyre arm.

«Jeg tatoverer» skrev hun til innlegget, og Barker kommenterte «En kvinne av mange talenter».

Kardashian har tidligere delt flere bilder av kjæresten, trommeslageren fra Blink 182. Spekulasjoner om forholdet startet i begynnelsen av året. Nå er kjærlighetserklæringen helt åpen, selv om tatoveringen er langt fra Barkers første.

Kardashian og Barker skal ha hatt mye med hverandre å gjøre i flere år, siden de bor i samme nabolag i Calabasas og barna deres er venner.

Kardashian har barna Mason (11), Penelope (8) og Reign (6) med eksen Scott Disick (37). Barker har sønnen Landon (17) og datteren Alabama (15) fra ekteskapet med skuespiller Shanna Moakler (45).

Barker var i 2015 i et kort forhold med popstjernen Rita Ora (30). Kardashian var for et par år siden kjæreste med modellen Younes Bendjima (27), før forholdet tok slutt.

I den nyeste og siste sesongen av «Keeping Up with the Kardashians» prøver søstrene til Kourtney å spleise henne med eksen Scott Disick igjen.