SNUDDE: Bernt Hulsker var på vei ut i skogen for den store styrkeprøven, men valgte å gjøre helomvending. Foto: Matti Bernitz

Bernt Hulsker trakk seg fra «Kompani Lauritzen»: − Jeg var sjanseløs

Bernt Hulsker (43) hadde håpet å kunne klamre seg fast helt frem til mål, men måtte gi opp.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Aspirantene får beskjed om at de skal ut i skogen for å «være i kjelleren over tid». Alle får beskjed om at det kun handler om viljestyrke og motivasjon.

Men for Hulsker var ikke det nok.

– Jeg hadde slitt med en avrevet biceps i en uke, så jeg var på lånt tid allerede, sier han til VG.

– Det var jævla bittert. Jeg kunne selvsagt forsøkt å prøve å sage og brekke kvist med venstrearmen, men sannheten er at jeg var sjanseløs. Det skjønte jeg med én gang.

43-åringen håper ikke det ser ut som han stikker med halen mellom beina.

– Selv om jeg var skadet, hadde jeg håpet å få delta helt inn. Men her ble det altså stopp. Jeg ga alt jeg kunne, og det var en skrall og skranten kropp som forlot Setnesmoen. Men humøret var på topp, forsikrer den tidligere fotballspilleren, nå kjent VGTV-profil i blant annet «Foppall».

SEKS ASPIRANTER: Bak f.v.: Bernt Hulsker, Carl Martin Eggesbø og Jakob Schøyen. Foran f.v.: Linnéa Myhre, Siri Nilminie Avlesen og Håvard Tjora. På hver side: Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen, Foto: Matti Bernitz

– Hva skjedde egentlig med bicepsen?

– Problemene startet mye tidligere i innspillingen. Jeg strekte på meg, hørte et lite knepp og fikk vondt. Jeg tenkte ikke noe mer over det, men dempet det med smertestillende. Under en styrketrening på låven mye senere skjedde det noe, forteller Hulsker.

Han fikk plutselig vondt å måtte gi seg.

– Rett etterpå, da jeg sto i kasernen, så jeg at hele muskelen var glidd opp som en geléklump.

UTE: Her trekker Bernt Hulsker seg – foran befal Mari Thorsen og John Hammersmark. Foto: Matti Bernitz

Smertene var så store at han dro til sykehuset i Molde. Der skal han ha blitt beordret hvile og fått råd om å gi opp TV-innspillingen.

– Feltlegen mente imidlertid at jeg kunne fortsette så lenge jeg selv følte jeg orket, så da gjorde jeg det, forteller Hulsker.

I dag er han helt fin i bicepsen. Og han har aldri angret på at han trakk seg.

– Om jeg hadde fortsatt og klart å trylle meg videre, så ville det uansett bare vært flaks. De beste var igjen, og jeg ville at de som var friske og raske, skulle få sjansen til å kjempe. Så det var faktisk litt av respekt for dem at jeg valgte å gi meg.

Hulsker tenkte det samme uken før, da Ulrikke Brandstorp (25) måtte forlate «Kompani».

– Jeg var jo småskadet og kjente allerede da på at hun kanskje burde fått min plass.

SEG SELV: Bernt Hulsker har vist både temperament og humoristiske sider. Foto: Matti Bernitz

Hulsker håper at seerne har fått et inntrykk av en kar som prøvde så godt han kunne, til tross for fobier og temperament. Selv er han fornøyd med egen innsats.

– Faktisk pleier jeg aldri å se meg selv på TV eller høre meg selv i podkast. Men her klarte jeg det. Jeg står for den jeg har vært, for jeg føler at dette viser meg sånn jeg er.

Han får mange henvendelser fra folk, både i sosiale medier og på gaten.

– For en som har fått så mye kjeft på fotballbanen, er det veldig koselig å få så mye støtte. Vi får se hva som skjer etter denne exiten, sier han og ler.

– Jeg blir veldig rørt over alt det fine folk melder, så jeg vil si tusen takk til alle, selv om jeg ikke får svart hver og en.

43-åringen, som nylig kunne fortelle til VG Helg at han ikke har kjæreste, innrømmer at det også kommer sjekke-henvendelser.

– Det er vel sånn som hører med, kanskje, selv om jeg ikke ønsker å gå så mye inn på akkurat det. Jeg har jo vært i rampelyset siden 1999. Men det er bare hyggelige henvendelser. Uansett er det bare én kvinne i livet mitt, sier han og sikter datteren Eva (4).

les også Bernt Hulsker: – Skjønner at jeg ble sett på som en tulling

Gjensynsgleden var stor da pappa kom hjem.

– Jeg hadde aldri vært borte fra henne så lenge før, så det var fantastisk. Vi ser på «Kompani» sammen, og hun blir trist hver gang noen ryker. Hun er blitt så glad i alle. Jeg gruer meg litt til hva hun sier nå, sier han og smiler.

– Også mamma på 70 synes dette er fenomenalt TV, legger han til.

STYRKEPRØVE: Bernt Hulsker med Kristoan Ødegård og Dag otto Lauritzen etter gjennomført «klaustrofobitest» i forrige uke. Foto: Matti Bernitz

Hulsker er født i Haag, men er vokst opp i Vestnes i Romsdalen. Han gjennomførte førstegangstjenesten i Indre Troms i 1997. Gjennom «Kompani» har han blitt modigere både fysisk og psykisk. Særlig skryter han av samholdet.

– Det er nesten bedre enn på fotballbanen. Alle vil hverandre godt, selv om vi er konkurrenter.

– Hva skjer med snorkingen?

– Jeg er faktisk i en prosess med å gjøre noe med det. De som følger med på «Foppall», vil bli oppdatert i nær fremtid.

Managementselskapet til Bernt Hulsker «Kompani Lauritzen»-deltagerne Morten Hegseth, Vegard Harm, Christine Dancke og Linnéa Myhre MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.