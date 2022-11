AH, SØTE UNGDOMSTID: Lea Myren og Jakob Oftebro i «Kids In Crime».

TV-anmeldelse «Kids In Crime»: Rått

Den mørke, møkkete lillebroren til «Flus».

«Kids In Crime»

Norsk drama i åtte deler

Premiere på TV 2 Play fredag 25. november

Manus: Kenneth Karlstad og Audun Fagervold Hansen

Serieskaper og regi: Kenneth Karlstad

Med: Kristian Repshus, Lea Myren, Martin Øvrevik, Jakob Oftebro

Om du ikke syntes det var tilstrekkelig med én TV-serie om narkogangster-miljøet i Norge i overgangen mellom 1990- og 00-tallet denne høsten: Her er en til.

Igjen inspirert av virkelige inntrykk fra en virkelig ungdomstid, i dette tilfellet regissør og serieskaper Kenneth Karlstads. Men atskillig mer desperat i anslaget enn «Flus» på NRK.

KRIMINALITET PÅ LAVT NIVÅ: Martin Øvrevik (til venstre) og Kristian Repshus i «Kids In Crime».

Vi er ikke på Oslo øst nå, men i Sarpsborg i 2001, der den unge mannen med det klassiske Østfold-navnet Tommy Olsen (Kristian Repshus) er nødt til å legge nye planer for fremtiden. En skade har satt en stopper for drømmen om å bli profesjonell fotballspiller. I Sarpsborg rundt årtusenskiftet etterlater dette ham med kun ett alternativ: Å bli dopdealer.

Det blir han, med liv og lyst. Veien fra Tommy Olsen, som aldri har prøvd dop før, til «Tommy Montana», som både bruker og selger, går via barndomskameraten Pål Pot (Martin Øvrevik). En rastløs, spenningssøkende fyr med store konsentrasjonsvansker, et lovende motorsykkelsport-talent på vei rett inn i fjellveggen.

GUTTEN I RØYKEN: Jakob Oftebro i «Kids In Crime».

For å få noe å selge, må de to forholde seg til den eldre Freddy Hælvette (Jakob Oftebro). Freddy er klart psykopatisk, og Østfolds ledende Rohypnol-grossist. Hypperær på folkemunne: Innsovnings-pillen som hadde meget uforutsigbar – og nesten alltid svært uheldig – effekt i kombinasjon med andre rusmidler.

Tommy og Pål får med seg 3000 tabletter fra Freddy (betaler senere!). De får også med seg Monica (Lea Myren, fra «Jenter»), Freddys kjæreste og «dronningen av amfetamin». De tre leier et hus i Skjeberg og begynner å bygge «imperiet».

Om det går dritt? Gjett tre ganger. Det går dritt på alle måtene vi har sett at det går dritt i utallige lignende historier tidligere. Tommy, Pål og Monica har på ingen måte fått med seg at du ikke bør bli high on your own supply, og finner snart ut at kombinasjonen av speed og hypperær er en sikker snarvei til psykose.

«DRONNINGEN AV AMFETAMIN»: Lea Myren i «Kids In Crime».

Det vi ser utfolde seg, er en varslet katastrofe. Svakheten i «Kids In Crime» er da også nøyaktig den samme som i «Flus»: At historien er så innmari velkjent, og at serien simpelthen må innom alle de skjematiske narko- og gangsterfilm-klisjeene. Alt i «Kids In Crime» går akkurat så dårlig som vi regner med at det vil gjøre, på akkurat den måten vi mistenker.

Greit. Narkokriminalitet på lavt nivå er muligens den samme historien som gjentar seg om og om igjen. Men det er ikke nok plott her til å forsvare åtte halvtimelange episoder. «Kids In Crime» springer ut av Karlstads drøyt 20 minutter lange kortfilm «Gutten er sulten» fra 2017. Kanskje en mellomting hadde vært noe?

Men! Serien har heldigvis kvaliteter som veier opp for manglene i manuset. Den har rå kraft og autentisitet, troverdige miljøskildringer og ditto skuespillerprestasjoner.

AVANSERT OMSORGSSVIKT: Aileen Ingvaldsen Hexeberg danser med Dennis Storhøi i «Kids In Crime». Til venstre: Jakob Oftebro.

Tidskoloritten er budsjettbevisst, og desto mer genuin. Sengetøy og flagg foran alle vinduer i alle leiligheter. Furuhyller fulle av DVD-er, maispiper i aluminiumsfolie i askebegrene. Apoptygma Berzerk, Dr. Erik, Pen Jakke og tysk trance på de sikkert stjålne stereoanleggene.

Karlstads visuelle stil er også av den skittenrealistiske typen. Han får mye stress ut av å variere billedformatet, og en VHS-effekt som blør rødt i kantene. Bildene har et klaustrofobisk, håpløst preg som dunster av postindustriell småbydepresjon, regissøren kjenner voldspotensialet i et svett, glisende ansikt. Han har også et ømt øye for de skakkjørte unge menneskene.

Hvilket bringer oss til skuespillet, som er fortreffelig. Det gjelder de godt voksne: Dennis Storhøi som et av de svette, glisende ansiktene, og Oftebro som den ødelagte sønnen hans.

IKKE UKJENT MED MILJØET: Regissør Kenneth Karlstad.

Sistnevnte er uhyggelig som en løs kanon med tribal-tatoveringer på de tykke overarmene, med en hang til voldelige raseriutbrudd som sitter akkurat så langt inne at du tror de ikke skal komme. Kameraet hviler lenge på solo-danseoppvisningen hans til Hypertraxx’ «See The Day» (2000). Det er ikke bare for å hale ut tiden.

De gjelder i høyeste grad de tre ungdommene i sentrum, som alle gjør gripende figurer. Repshus som et bortskjemt offer for sin egen innbilte «eksepsjonalisme». Øvrevik som den urolige gutten som bare skal «ha det litt moro» før A4-livet kaller. Myren som jenta som aldri hadde en sjanse.

De utviser flid og lidenskap hele veien. Og dæven som de mestrer den brede Østfold-dialekten. Rene poesien.