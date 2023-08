PENT PAR. STYGG HISTORIE: Johnny Depp og Amber Heard i Los Angeles i 2015.

TV-anmeldelse «Depp v. Heard»: Giddalaus og grisete

Dette er ikke en dokumentar. Det er en kavalkade.

«Depp v. Heard»

Britisk dokumentar i tre deler

Premiere på Netflix onsdag 16. august

Regi: Emma Cooper

Med: Johnny Depp, Amber Heard

Enhver tabloidavis med respekt for seg selv dekket den etter alle kunstens regler. Og du skal uansett få et oppfriskningskurs i denne Netflix-serien. Så vi trenger ikke å gå i detalj om det som skjedde da Johnny Depp saksøkte ekskona Amber Heard for ærekrenkelser i Virginia i fjor.

Vi husker alle at det vær fælt, flaut, pinlig og grisete. 2000-tallets styggeste offentlige skittentøyvask så langt, som ingen kom godt ut av.

Under det hele: En ubehagelig følelse, spesielt merkbar i sosiale medier, av at det vi bevitnet var en del av kultur- og kjønnskrigen, en omkamp etter #metoo.

«TIKTOK-RETTSSAK»: Amber Heard i en scene fra «Depp v. Heard».

Det siste poenget er et utmerket utgangspunkt for en dokumentar. Og denne britiske varianten i tre deler går høyt ut. Den utgir seg for å være noe mer enn en fråtsende recap av det som skjedde i rettssalen. Den lover en analyse av hvordan bråket og ståket i sosiale medier, primært på TikTok og Twitter, ikke kunne unngå å påvirke juryens arbeid.

Den antyder at Heard ble et offer for nettmobbing, som ikke engang ble begått av virkelige mennesker, men bots (digitale agenter som utfører oppgaver de er programmert til å utføre, som for eksempel å trykke «like» på poster til støtte for Depp).

Men «Amber v. Heard» leverer ikke på noen av disse punktene. De som står bak serien, har ikke tenkt én selvstendig tanke. Har ikke undersøkt noen ting. I den grad «Amber v. Heard» lener seg på journalistisk arbeid, er det arbeid gjort av andre (primært amerikanske nyhetsmedier).

VERDENS ØYNE: Johnny Depp i en scene fra «Depp v. Heard» på Netflix.

Serien har ikke fått hverken Depp eller Heard i tale. Den har faktisk ikke fått ett eneste menneske i tale. Men den har hatt tilgang til de 200 timene med opptak som ble gjort under sakens gang, samt hundretusenvis av memes, tweets, livestreams og TikTok-videoer som kommenterte det som skjedde i sanntid.

Enhver filmklipper vil være i stand til å lage tre timer dugelig TV av langt mindre. Og dugelig klippet er «Depp v. Heard» blitt. Det er også alt den er. Gjenfortellingen yter ingen ting selv. Den tør ikke mene noe, avdekker ingenting nytt, har ikke engang et perspektiv. Den tar alle forbehold, har ingen overbevisning.

Emma Cooper, som har spesialisert seg på film og TV om saftige skandaler og krimsaker (Prins Andrew, Ghislaine Maxwell, Marilyn Monroe, Madeleine McCann), står oppført som regissør. Men det er vanskelig å merke at «Depp v. Heard» er blitt regissert av noen i det hele tatt, enn si har en avsender.

TEATERSCENE ELLER RETTSSAL?: Scene fra «Depp v. Heard» på Netflix.

En dag vil det bli laget en skikkelig god dokumentar om Depp v. Heard. Om hva saken betød for offentligheten, for mediene (sosiale og redigerte) og kulturen. Kanskje til og med hva den innebar for Amber Heard og Johnny Depp selv.

«Depp v. Heard» er ikke den dokumentaren. Men for all del. Dersom du befant under en stein fra april til juni i fjor, eller med vilje unnlot å lese om det deprimerende bikkjeslagsmålet – vel, da er «Depp v. Heard» en effektiv, grisete, deprimerende innføring.

Du kommer til å ha lyst på en dusj når den er over.