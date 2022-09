INFLUENCER: Bianca Ingrosso, her under «Talang»-finalen i Stockholm i mars.

Bianca Ingrosso om bruddet: − Tok nok knekken på oss

Bianca Ingrosso (27) har brutt med Phillipe Cohen (28) åtte ganger. Men nå mener hun det er slutt for godt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg tror dette er et avsluttet kapittel, sier den svenske influenceren på sin egen YouTube-kanal.

Bianca og kokken Phillipe avsluttet forholdet sitt i august i år, som de også hadde gjort syv ganger tidligere.

I en video med tittelen «Hvorfor tok det slutt?» svarer Bianca på spørsmål fra fans om hvorvidt hun og Phillipe kommer til å bli sammen igjen.

– Jeg tror egentlig at det ble slutt for mange år siden, men at vi har vært hverandres trygghet og veldig nære venner, sier hun.

– Alt dette med å gjøre det slutt for så å bli sammen igjen, tok nok knekken på oss. Og jeg tror det var det som skjedde denne gangen. Til slutt tenker man bare: Vet du hva? Jeg tror vi er lykkeligere uten hverandre. Så det var liksom ... Det var det, sier 27-åringen.

Phillipe Cohen har ikke uttalt seg om bruddet offentlig.

Hun svarer bekreftende på spørsmål om de fortsatt har kontakt, men at det hovedsakelig er om praktiske ting.

Bianca forteller også at hun aldri har forstått det med å «get under someone to get over someone» og at for henne er følelser viktigere enn tilfeldig sex.

Flytter inn alene

Bianca Ingrosso er blant Skandinavias største influencere – med 1,3 millioner følgere på Instagram og over 400.000 abonnenter på YouTube.

Hun forsikrer at hun nyter singeltilværelsen, og at hun har begynt å gjøre ting hun ikke har gjort før.

– Man må liksom lære å kjenne sitt nye jeg i sitt nye liv, sier Bianca i videoen – og vektlegger verdien av nye «perspektiv og inntrykk».

Bianca flytter altså alene inn i luksusleiligheten som hun kjøpte for 40 millioner kroner i fjor i Östermalm, og er i ferd med å totalrenovere.

– Nå får jeg to «walk in closets», sier hun.

– Jeg gleder meg til den er klar. jeg skal bare gå rundt der alene med koppen min og lytte til den musikken jeg vil.

Bianca fortalte på TV i fjor at hun og Phillipe i snitt hadde gjort det slutt én gang årlig, og at alle bruddene føltes som et «åpent sår».

– Vi har aldri jobbet oss ordentlig gjennom dette. I stedet har vi bare blitt nyforelsket og gått videre. Og siden har det samme problemet dukket opp igjen, forklarte hun.

Paret har vært forsiktige med å dele bilder av hverandre i sosiale medier, men Bianca la i 2020 ut dette bildet på Instagram (artikkelen fortsetter under):

Bianca er datter til Pernilla Wahlgren (55) og Emilio Ingrosso (57), som for lengst er skilt. Ekteskapet var av det særdeles turbulente slaget, og Bianca har sammenlignet sitt og Phillipes forhold med sånn foreldrene hadde det til tider.

– Jeg tror at vi både elsker hverandre så jævlig mye, samtidig som vi blir irritert på at vi ikke klarer å være vårt beste vi. Plutselig skjer det noe, og så ramler man ned i det samme hullet og glemmer å være et team, uttalte Bianca på TV i fjor.

Etter ti sesonger med realityserien «Wahlgrens verden» besluttet Ingrosso i desember i fjor å trekke seg ut. I ettertid har hun fokusert på forretningene og på dommerrollen i talentshowet «Talang».