MGP: Tidligere i år var Annika Momrak en av programlederne for MGP – nå venter «P3 Gull».

Annika Momrak gir seg i «4ETG»

Annika Momrak gir seg i humorkollektivet «4ETG» i NRK. Nå venter nye og større oppgaver for den populære programlederen.

Det melder hun selv på Instagram fredag. «God kveld Norge» omtalte nyheten først.

– Denne julen blir min tredje og siste jul i «4ETG» forteller Momrak.

Hun har allerede rukket å være programleder for MGP i vinter. Nylig ble det kjent at hun og Lars Berrum skal lede «P3 Gull» sammen i slutten av november. De to har for øvrig også vært med i første sesong av VGTV-serien «Ikke lov å le på hytta».

– Fra januar skal jeg ikke jobbe i «4ETG» lenger. Da overlater jeg stafettpinnen til andre. Jeg gleder meg til å finne ut hva jeg skal gjøre videre, forteller Momrak på Instagram.

Men hun har allerede mange jern i ilden. I forbindelse med årets TV-aksjon nylig, valgte for eksempel Momraks kolleger «4ETG» å auksjonere bort en date med den single 23-åringen, uten at hun visste om det.

– Det er hysterisk latterlig hvis det er sånn jeg skal finne den store kjærligheten, sa Annika Momrak i en kommentar etterpå.

Hun er svært fornøyd med alt hun har lært i «4etg»

– Men så kommer man dit at man må ta med seg alt man har lært og gå videre. Det gjør jeg nå, sier Momrak.